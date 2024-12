Diddy: Φύλακας ασφαλείας σε πάρτι του καταγγέλλει ότι τον βίασε μπροστά σε διάσημο πρόσωπο

Πρώην φύλακας ασφαλείας κατηγορεί τον Diddy για τον βιασμό του

Ακόμα μια σοκαριστική καταγγελία βλέπει το φως της δημοσιότητας κατά του Diddy. Αυτή τη φορά, ένας πρώην φύλακας ασφαλείας κατηγορεί τον μουσικό παραγωγό για τον βιασμό του κατά τη διάρκεια ενός από τα γνωστά και ως «White Parties». Ο άνδρας - που επιθυμεί να κρατήσει κρυφή την ταυτότητά του - κατέθεσε αγωγή, λέγοντας πως όσα βίωσε εκείνο το βράδυ τον τραυμάτισαν ψυχικά και τον στιγμάτισαν.

Μιλώντας στο CNN, ο καταγγέλλων περιέγραψε όσα συνέβησαν πριν από τον βιασμό, τονίζοντας πως όλα ξεκίνησαν από ένα ποτό που του πρόσφερε ο Diddy. Ο ίδιος είχε προσληφθεί από μια ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας το 2007 και του ζητήθηκε να δουλέψει σε ένα από τα διάσημα πάρτι του μουσικού παραγωγού.

