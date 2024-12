Κάγια Σκοντελάριο: «Μέχρι και σήμερα, πληρώνομαι λιγότερο από κάθε άνδρα συνάδελφό μου»

«Υπάρχουν μέρη της καριέρας στον κινηματογράφο που εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα για τις γυναίκες»

Μετράει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στον κινηματογράφο, έχει γίνει γνωστή για τις ερμηνείες σε μεγάλες παραγωγές, αλλά και το πάθος της για την υποκριτική. Τώρα, την απολαμβάνουμε στο Senna, μια βραζιλιάνικη βιογραφική δραματική τηλεοπτική μίνι σειρά και η ίδια σημειώνει ότι η ένταξή της στο καστ ήταν ένα προσωπικό και επαγγελματικό ορόσημο. Σήμερα, η Κάγια Σκοντελάριο δηλώνει πως εξακολουθεί να αγαπάει πραγματικά τη δουλειά της, παρά τα εμπόδια που έχει αντιμετωπίσει και συνεχίζει να αντιμετωπίζει.

«Εξακολουθώ να αγαπώ πολύ τη δουλειά μου, αλλά το αγαπημένο μου κομμάτι της είναι να περνάω 18 ώρες στο πλατό, να σπάω κόκαλα και να καταστρέφομαι ψυχικά για χάρη του κάθε χαρακτήρα. Αυτό είναι το κομμάτι που αγαπώ», τονίζει σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό FAULT. «Αλλά επίσης, είναι μια καριέρα και μια δουλειά, και υπάρχουν μέρη της που εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα για τις γυναίκες. Έχω πλήρη επίγνωση ότι πιθανότατα εξακολουθώ να πληρώνομαι λιγότερο από οποιονδήποτε άνδρα συμπρωταγωνιστή μου. Οι ιστορίες που θέλω να αφηγηθώ είναι πιο δύσκολο να βρεθούν - απλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο».

Η Κάγια Σκοντελάριο, έχει χαράξει μια λαμπρή πορεία στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε ταινίες «Extremely Wicked», «Shockingly Evil and Vile» ή «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», και πλέον, μετά από πολλά χρόνια καριέρας, υποστηρίζει πως εμπιστεύεται τον εαυτό της. «Πιστεύω ότι ανήκω σε αυτά τα σκηνικά, ότι ισχύουν όσα έχω να πω και ότι έχω τη συνέπεια και την εμπειρία όσο κάθε παραγωγός ή σκηνοθέτης. Διοχετεύω την ενέργεια του: "Δεν με νοιάζει αν νομίζεις ότι είμαι αγενής. αν έχω κάτι να πω, είναι πολύτιμο"».

«Είναι πρόκληση γιατί το αγαπώ τόσο πολύ, αλλά είμαι σε μια όμορφη θέση. Είμαι τυχερή και γνωρίζω ότι μπορώ να κάνω μια δουλειά που αγαπώ. Είμαι τόσο τυχερή που κάνω κάτι καλλιτεχνικό που μου αρέσει, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα», υποστηρίζει στη συνέντευξή της. To «λάθος» της; Ότι μιλάει πολύ. «Γίνομαι πολύ γρήγορα φίλη με τους ανθρώπους και τους λέω την ιστορία της ζωής μου. Θα γίνω φίλη μαζί σου στην παμπ και θα σου πω κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου. Θέλω να μοιράζομαι τις ανθρώπινες σχέσεις με όλους, κάτι που είναι υπέροχο, αλλά μάλλον δεν θα έπρεπε να το κάνω με όλους».

Ούσα μια ηθοποιός με ρίζες και από τη Βραζιλία, η Κάγια Σκοντελάριο γνώριζε ήδη την ιστορία του Άιρτον Σένα. «Αυτό είναι κάτι που είναι όμορφο για τους Βραζιλιάνους- είναι πολύ περήφανοι για την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Μεγαλώνοντας, είχα μεγάλη επίγνωση της βραζιλιάνικης κληρονομιάς μου. Μεγάλωσα με μια ομάδα Βραζιλιάνων που ζούσαν όλοι στο Λονδίνο, και ήμουν το μοναδικό παιδί. Έτσι, ήμουν εκεί όταν κάθονταν και μιλούσαν για τη Βραζιλία, τους ήρωές της και τι σήμαινε αυτό γι' αυτούς».

«Η στιγμή που έμαθα πραγματικά για την ιστορία του, ήταν όταν βγήκε το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Πήγα στον κινηματογράφο στο Κάμντεν για να το παρακολουθήσω, και ήταν γεμάτο Βραζιλιάνους. Οι άνθρωποι ήταν όρθιοι, έκλαιγαν, φώναζαν κάθε φορά που ο Προστ εμφανιζόταν στην οθόνη, γελούσαν ανοιχτά και μιλούσαν μεταξύ τους. Ένιωσα ότι ήταν μια κοινή εμπειρία».