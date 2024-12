Μέγκαν Φοξ: Έχει "κάθε πρόθεση" να αναλάβει τη συνεπιμέλεια του μωρού της με τον MGK, αν και "νιώθει προδομένη"

Το ζευγάρι χώρισε το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών ενώ βρισκόταν στο Κολοράντο

Η Μέγκαν Φοξ, αν και πληγωμένη από την πρόσφατη διάλυση της σχέσης της με τον Μασίν Γκαν Κέλι, παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει με δύναμη, δίνοντας προτεραιότητα στο παιδί που περιμένουν μαζί.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της που μίλησαν στην Page Six, η 38χρονη ηθοποιός έχει «κάθε πρόθεση» να αναλάβει τη συνεπιμέλεια, βάζοντας το καλό του μωρού τους πάνω από τα προσωπικά τους ζητήματα.

Megan Fox has ‘every intention’ of co-parenting with MGK — despite ‘still feeling betrayed’ by rapper https://t.co/4OLorGLWBA pic.twitter.com/fUyuZdtKrS

— Page Six (@PageSix) December 13, 2024