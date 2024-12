Αντζελίνα Τζολί: “Νιώθω συχνά μόνη, ταυτίζομαι με τη μοναξιά της Μαρίας Κάλλας”

Η Αντζελίνα Τζολί, αν και μητέρα έξι παιδιών, νιώθει αρκετές φορές μοναξιά

Η Αντζελίνα Τζολί πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μελετώντας τον βίο της Μαρίας Κάλλας για τις ανάγκες της ταινίας «Maria». Η ηθοποιός κατάφερε να ξεχωρίσει για τις υποκριτικές ικανότητές της, κερδίζοντας υποψηφιότητα στην κατηγορία «Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα» στις Χρυσές Σφαίρες 2025.

Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο της, η Αντζελίνα Τζολί παραχώρησε συνέντευξη στη «The Sun» και εξομολογήθηκε πως ταυτίζεται με την ηρωίδα που υποδύθηκε όσον αφορά στο κομμάτι της μοναξιάς. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως νιώθει συχνά μόνη και καταλαβαίνει πως αισθανόταν η Μαρία Κάλλας, παρά το γεγονός ότι είναι μητέρα έξι παιδιών.

Angelina Jolie opens up about feeling lonely and 'in a strange way' ahead of her bitter court battle with ex husband Brad Pitt https://t.co/L53cmeDifY

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 16, 2024