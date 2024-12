Η Λίλι Άλεν αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας: “Δεν είμαι σε καλή κατάσταση”

Η Λίλι Άλεν διανύει μια “γκρίζα” περίοδο στη ζωή της, καθώς καλείται να διαχειριστεί θέματα ψυχικής υγείας και διατροφικές διαταραχές

Η Λίλι Άλεν μίλησε με ειλικρίνεια για την ιδιαίτερη φάση που βρίσκεται στη ζωή της, αποφεύγοντας να ωραιοποιήσει καμία κατάσταση. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, λέγοντας πως αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας, τα οποία πρέπει να διαχειριστεί, την ίδια στιγμή που ταλαιπωρείται από διατροφικές διαταραχές.

Καλεσμένη στο podcast «Miss Me», η Λίλι Άλεν παραδέχτηκε πως έχει ζοριστεί ψυχολογικά, προσπαθώντας να διαχειριστεί όσα (της) συμβαίνουν. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην ψυχοθεραπεία που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της, διαπιστώνοντας, ωστόσο, ότι δεν μιλάει στην ψυχοθεραπεύτριά της για όλα όσα σκέφτεται.

Lily Allen admits she has “stopped eating” and is “not in a good place mentally” https://t.co/9qeVOzTfcq

