Η Κέιτι Πέρι χάνει τον θρόνο της: “Δεν αποτελεί πια εφηβικό όνειρο και πρέπει να το αποδεχτεί”, λέει συνεργάτης της

“Η Κέιτι Πέρι αρνείται να αποδεχτεί ότι δεν είναι πια 20 χρονών και πως δεν έχει άλλο ένα επιτυχημένο άλμπουμ”, υποστηρίζει στενός συνεργάτης της

Αδιαμφισβήτητα, η Κέιτι Πέρι αποτελεί από τις πιο καταξιωμένες τραγουδίστριες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι σήμερα, είναι η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες προβολές στο Youtube, που ξεπερνούν τα 19 δισεκατομμύρια. Ακόμα, έχει βραβευτεί αμέτρητες φορές, με το ένα άλμπουμ να σημειώνει μεγαλύτερη επιτυχία από το άλλο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για το τελευταίο της.

Το «143», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024, δεν ενθουσίασε τους θαυμαστές της και πολλοί ήταν εκείνοι που το χαρακτήρισαν ανέμπνευστο. Το comeback της στη δισκογραφία δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε, με τα τραγούδια να μην γνωρίζουν την επιτυχία που είχε συνηθίσει να έχει. Πέρα από τα αρνητικά σχόλια, η απόφαση να περιορίσει την αρχική - παγκόσμια - περιοδεία μόνο στις ΗΠΑ, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της αποτυχίας του.

