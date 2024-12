Μπλέικ Λάιβλι: Τα αποκαλυπτικά γραπτά μηνύματα που υπάρχουν στη μήνυσή της "καίνε" τον Μπαλντόνι -"Μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε"

Νέες εξελίξεις μετά την μήνυση που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι

Η Μπλέικ Λάιβλι αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση καταθέτοντας μήνυση κατά του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η μήνυση, όπως σε ενημερώσαμε και χθες (21/12) )περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος, κάτι που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο Χόλιγουντ.

Ο Μπαλντόνι αρνείται τις κατηγορίες, όμως τα στοιχεία που έρχονται στο φως περιπλέκουν την υπόθεση.

Imdb

Τα μηνύματα -"φωτιά" που σοκάρουν

Η μήνυση της Λάιβλι περιλαμβάνει αποκαλυπτικά μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε ο Μπαλντόνι με την ομάδα δημοσίων σχέσεών του.

Σε αυτήν ανάμεσα στους άλλους ανήκει η ειδική στη διαχείριση κρίσεων, Μελίσα Νέιθαν η οποία είχε αναλάβει στο παρελθόν και τον Τζόνι Ντεπ και η δημοσιογράφος, Τζένιφερ Άμπελ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, στα μηνύματα αυτά, τα οποία ελήφθησαν με κλήτευση, φαίνεται να καταστρώνεται ένα σχέδιο δυσφήμισης κατά της ηθοποιού.

Σε ένα από αυτά μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και μία συζήτηση στην οποία η Νέιθαν δηλώνει στην Άμπελ ότι μπορεί να "θάψει οποιονδήποτε".

Imdb

Οι κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι

Η Μπλέικ Λάιβλι αναφέρει ότι η συμπεριφορά του Μπαλντόνι την έκανε να αισθάνεται βαθύτατα άβολα στο πλατό.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο ηθοποιός φέρεται να έκανε ακατάλληλα σχόλια για το σώμα της, ενώ προωθούσε την προσθήκη αχρείαστων γυμνών και σεξουαλικών σκηνών στην ταινία.

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι εισέβαλε στο προσωπικό της τρέιλερ χωρίς άδεια και έκανε άκομψες αναφορές στον φερόμενο εθισμό του στο πορνό.

Οι "παρασκηνιακές" διαμάχες στα γυρίσματα

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο ηθοποιών ξεκίνησαν πριν ακόμα από τα γυρίσματα, με τη Λάιβλι να εκφράζει ανησυχίες για τις συνθήκες εργασίας.

Όταν η κατάσταση κλιμακώθηκε, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της παραγωγής, όπου συμφωνήθηκαν μέτρα για την προστασία της.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται, οι σχέσεις παρέμειναν τεταμένες.

Imdb

Η απάντηση του Τζάστιν Μπαλντόνι

Ο Μπαλντόνι μέσω του δικηγόρου του χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Λάιβλι ως “ψευδείς και κακόβουλες”, ενώ ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για προσπάθεια να καλύψει την αρνητική δημοσιότητα που δέχτηκε.

Τόνισε επίσης ότι η ομάδα του δεν έκανε τίποτα περισσότερο από τη διαχείριση κρίσεων για να προστατεύσει τη φήμη του.

Instagram/@ Blake Lively

Η σημασία της υπόθεσης

Η Λάιβλι, από την πλευρά της, δήλωσε πως ελπίζει ότι η νομική της κίνηση θα βοηθήσει στην αποτροπή τέτοιων πρακτικών στο μέλλον.

“Αυτές οι τακτικές αντιποίνων είναι απαράδεκτες. Ελπίζω η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια και να προστατεύσει άλλους που μπορεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή τη στιγμή η διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο Χόλιγουντ, με τους θαυμαστές να διχάζονται.

Το αν η υπόθεση θα φτάσει στο δικαστήριο ή θα λυθεί εξωδικαστικά, μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.