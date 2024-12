Η χειρονομία της Μπιγιόνσε στο NFL που έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά

Θα μπορούσε να πάρει τα εύσημα για το υπερθέαμα που παρουσίασε, αντ'αυτού η Μπιγιόνσε προτίμησε να προκαλέσει

H Μπιγιόνσε βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο, μετά το τεράστιο σκάνδαλο που ξέσπασε γύρω από τον Diddy. Αυτό φυσικά δεν την απέτρεψε από το να εμφανιστεί στην συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις στο Χιούστον, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ούτε φυσικά και από την πρεμιέρα του «Mufasa: The Lion King», όπου η κόρη της Βlue Ivy, δάνεισε τη φωνή της σε έναν από τους χαρακτήρες της ταινίας. Εκείνη την περίοδο δε, μόλις είχε σκάσει η καταγγελία πως ο Jay-Z βίασε μία 13χρονη μαζί με τον Diddy. Γενικά η οικογένεια δεν βιώνει τις καλύτερες στιγμές της.

Τώρα, η Μπιγιόνσε, που γνωρίζει πως κάθε κίνησή της περνάει από κόσκινο, σκέφτηκε πως είναι καλή ιδέα να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Συγκεκριμένα, μία χειρονομία της στο NFL, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στα social media. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως.

Πριν δύο ημέρες πραγματοποιήθηκε ο παραδοσιακός χριστουγεννιάτικος αγώνας ΝFL, που μεταδόθηκε ζωντανά και από το Netflix. Στο διάλειμμα του αγώνα, η Μπιγιόνσε χάρισε ένα μουσικό υπερθέαμα, της το αναγνωρίζουμε αυτό. Μαζί της εμφανίστηκε και η Βlue Ivy, που είχε συμμετάσχει και στην περιοδεία της μητέρας της, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές. Είναι γεγονός πως η 12χρονη έχει δημιουργήσει το δικό της κοινό.

Επομένως, σιγά μην έλειπε και από την εμφάνιση της Μπιγιόνσε στο ΝFL, όπου παρουσίασε τα τραγούδια από το τελευταίο της άλμπουμ, Cowboy Carter. Όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι που μία χειρονομία δυσαρέστησε τους θεατές. Μία χειρονομία που είναι απαγορευμένη από το ΝFL.

Ενώ ολοκλήρωνε το τραγούδι «Texas Hold ‘Em», η Μπιγιόνσε σήκωσε το χέρι της και σχημάτισε ένα όπλο. Επιπλέον, ένα πανό ξετυλίχθηκε, που πάνω του έγραφε τη λέξη «Bang».

🚨🇺🇸 BEYONCÉ SLAMMED FOR 'FINGER GUNS' AT NFL CHRISTMAS GAME



Controversial Move: Beyoncé's Netflix Christmas performance included a tone-deaf finger gun routine, sparking backlash for insensitivity at a family event.



🔹NFL Double Standard: Critics point out players face fines… https://t.co/NO9LCVtthU pic.twitter.com/0PG9VdxL5j

— Info Room (@InfoR00M) December 26, 2024