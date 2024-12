H Γκουίνεθ Πάλτροου θυμάται το "σκάνδαλο" με τον γάμο των γονιών της - "Κανείς δεν ήθελε να παντρευτούν"

Η Γκουίνεθ Πάλτροου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε ως παιδί λόγω της διαφορετικής θρησκείας των γονιών της

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μεγάλωσε σε ένα σπίτι με ποικίλα ερεθίσματα και πολλές παραδόσεις λόγω της διαφορετικής θρησκείας των γονιών της. Από τη μία, η μητέρα της και γνωστή ηθοποιός, Μπλάιθ Ντέινερ, είναι χριστιανή, ενώ ο πατέρας και επιτυχημένος σκηνοθέτης, Μπρους Πάλτροου, ήταν εβραίος. Παρά την έντονη διαφορετικότητα, οι δυο τους κατάφεραν να φέρουν τις δύο θρησκείες σε ισορροπία και να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στα χρόνια, τηρώντας όσα προέβλεπαν.

Η ηθοποιός ήδη από πολύ μικρή ηλικία γνώρισε και ήρθε κοντά και με τους δύο θρησκευτικούς κόσμους. Αν και ένιωθε ιδιαίτερα τυχερή που είχε αυτή την ευκαιρία, για τους γονείς της τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε σε συνέντευξή της στον Νόα Τίσμπι, για τον ρατσισμό και τα αρνητικά σχόλια που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι γονείς της, κάνοντας έναν διαθρησκειακό γάμο. Από την αρχή της σχέσης τους δέχτηκαν «πόλεμο», όμως η αγάπη τους ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και τελικά, ήταν εκείνη που κυριάρχησε.

