"Επειδή είναι γυναίκα": Αυτός και οι άλλοι λόγοι που ο Άχμεντ αλ-Σαράα αρνήθηκε χειραψία στην Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από την άβολη υποδοχή της Αναλένας Μπέρμποκ στη Δαμασκό

Η απόφαση του Άχμεντ αλ Σαράα, του νέου ηγέτη της Συρίας να μην καλωσορίσει με χειραψία τη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άνοιξε έναν κύκλο συζητήσεων για τη διπλωματία, τον πολιτισμικό σεβασμό και την πολιτική στρατηγική.

Η συνάντησή αυτή έλαβε χώρα στη Δαμασκό, παρουσία του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Συγκεκριμένα στην υποδοχή, ο Άλ Σαράα τοποθέτησε το χέρι του λίγο πιο κάτω από το λαιμό, κάνοντας μια μικρή υπόκλιση, σε αντίθεση με τον Γάλλον ομόλογό της, με τον οποίο αντάλλαξε μια σύντομη χειραψία, μια κίνηση που όπως ήταν λογικό και επόμενο ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως, λόγω της διαφορετικής προσέγγισης που ακολούθησε απέναντί τους.

A-Shara has not shook hands with Germany Foreign Minister pic.twitter.com/TmuIF1gx1I https://t.co/1PVaOMWezc

— Guy Elster (@guyelster) January 3, 2025