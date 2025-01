Η Νικόλ Κίντμαν ξέσπασε σε κλάματα για την απώλεια της μητέρας της: "Την νιώθω μαζί μου αυτή τη στιγμή"

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της στα Ετήσια Διεθνή Κινηματογραφικά Βραβεία

Η Νικόλ Κίντμαν, στα 36α Ετήσια Διεθνή Κινηματογραφικά Βραβεία του Παλμ Σπρινγκς, συγκίνησε το κοινό καθώς αναφέρθηκε από τη σκηνή στους γονείς της, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.

Συγκεκριμένα η 57χρονη σταρ, παραλαμβάνοντας το Διεθνές Βραβείο Σταρ από την Τζέιμι Λι Κέρτις, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας για τη βαθιά επιρροή των γονιών της στη ζωή και την καριέρα της.

«Πήγα σπίτι τα Χριστούγεννα. Έχασα και τους δύο γονείς μου και είμαι σε αυτό το σημείο. Μου έμαθαν πώς να αντέχω και μου έδωσαν την αγάπη και τη δύναμη να συνεχίσω να προχωράω μπροστά», είπε με τρεμάμενη φωνή, κάνοντας το κοινό να νιώσει τη δύναμη των συναισθημάτων της.

Η Νικόλ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μητέρα της, Τζανέλ, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο, την ημέρα που η ηθοποιός τιμήθηκε με βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία Babygirl.

«Έφτασα στη Βενετία και είχε φύγει. Μου τηλεφώνησαν. Ζήτησα από την Χαλίνα που σκηνοθέτησε την ταινία να βγει στη σκηνή για μένα», θυμήθηκε συγκινημένη.

Nicole Kidman receives the International Star award at the 36th Palm Springs International Film Awards, this friday, january 3rd, in Palm Springs, California. 🏆 pic.twitter.com/uJ7hrbU2Mx

— nicole kidman daily (@dailykidman) January 4, 2025