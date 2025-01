Πέθανε ο σκηνοθέτης Τζεφ Μπαένα, σύζυγος της ηθοποιού, Όμπρεϊ Πλάζα - Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους

Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος άφησε την τελευταία του πνοή στα 47 του χρόνια, στο Λος Άντζελες την Παρασκευή (3/1)

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση του ξαφνικού θανάτου του 47χρονου σκηνοθέτη και σεναριογράφου, Τζεφ Μπαένα, συζύγου της γνωστής ηθοποιού, Όμπρεϊ Πλάζα.

Ο Μπαένα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από μέλος του προσωπικού, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ.

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής και επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Αν και οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες, οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, εξετάζουν την πιθανότητα αυτοκτονίας.

Ο Τζεφ Μπαένα, γνωστός για τις ταινίες «Life After Beth» και «The Little Hours», ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον κινηματογράφο.

Με σπουδές κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε την καριέρα του ως συνεργάτης γνωστών σκηνοθετών όπως ο Ρόμπερτ Ζεμέκις και ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ.

Μαζί με τον Ράσελ, συνυπέγραψε σενάρια, μεταξύ αυτών και το «I Heart Huckabees» με πρωταγωνιστές τον Ντάστιν Χόφμαν και τη Λίλι Τόμλιν.

Το ταλέντο του στην αφήγηση τον οδήγησε στη σκηνοθεσία, με την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, την κωμωδία τρόμου «Life After Beth» (2014), όπου πρωταγωνιστούσε και η Όμπρεϊ Πλάζα.

Ακολούθησαν οι ταινίες «Joshy» (2016), «The Little Hours» (2017) και το «Horse Girl» (2020).

Filmmaker Jeff Baena, the husband of actress Aubrey Plaza, has been found dead aged 47, according to reports.



🔗 Read more https://t.co/i2ZvrvMYt3

— Sky News (@SkyNews) January 4, 2025