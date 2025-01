Φωτιές στο Λος Άντζελες: Οι celebrities που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη από τη μια στιγμή στην άλλη

Ανάμεσά τους οι: Άντονι Χόπκινς, Τζον Γκούντμαν, Άντριαν Μπρόντι και Λέιτον Μίστερ, Πάρις Χίλτον, Γιουτζίν Λέβι

Οι φωτιές συνεχίζουν να μαίνονται στο Λος Άντζελες για τέταρτη προς πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κι έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον 11 νεκρούς.

Επιπλέον, ολόκληρα προάστια έχουν υποστεί φοβερές καταστροφές. Συγεκριμένα πάνω από 10.000 κτίρια έχουν ήδη γίνει στάχτη, όπως και πάνω από 140.000 στρέμματα με βλάστηση.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, παρομοίασε την κατάσταση με "σκηνικό πολέμου», υπογραμμίζοντας πώς το Λος Άντζελες μοιάζει σαν να έχει υποστεί "βομβαρδισμούς".

Ανάμεσα στους 80.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, είτε για λόγους ασφαλείας, είτε επειδή είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται και αρκετοί celebrities, όπως οι: Πάρις Χίλτον, Μελ Γκίμπσον, Άνταμ Μπρόντι, Τζεφ Μπρίτζες κ..α

Δες αναλυτικά τους celebrities που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται

Πάρις Χίλτον

Δημοσίευσε στο Instagram το παραπάνω βίντεο με πλάνα από το κατεστραμμένο σπίτι της στο Μαλιμπού και έγραψε: "Στέκομαι εδώ, σε αυτό που κάποτε ήταν το σπίτι μας, και η θλίψη είναι πραγματικά απερίγραπτη. Όταν πρωτοείδα την είδηση, ήμουν σε απόλυτο σοκ -δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Αλλά τώρα, καθώς στέκομαι εδώ και το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια, νιώθω την καρδιά μου να σπάει σε χίλια κομμάτια. Αυτό το σπίτι δεν ήταν απλώς ένας χώρος διαμονής -ήταν ο τόπος όπου ονειρευόμασταν, γελούσαμε, και δημιουργούσαμε τις πιο όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις. Ήταν εκεί που τα μικρά χεράκια του Φοίνιξ έφτιαχναν έργα τέχνης που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου. Ήταν γεμάτο με αγάπη και ζωή σε κάθε γωνιά. Το να το βλέπω τώρα να έχει γίνει στάχτη… είναι κάτι πέρα από κάθε λέξη. Αυτό που με πονάει ακόμα περισσότερο είναι ότι δεν είναι μόνο η δική μου ιστορία. Τόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Δεν είναι μόνο οι τοίχοι και οι σκεπές -είναι οι αναμνήσεις που έκαναν αυτά τα σπίτια αληθινά σπίτια".

Instagram

Και κατόπιν πρόσθεσε η Πάρις Χίλτον: "Είναι οι φωτογραφίες, τα αναμνηστικά, τα μοναδικά κομμάτια της ζωής μας που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Και όμως, μέσα σε όλον αυτόν τον πόνο, ξέρω ότι είμαι απίστευτα τυχερή. Οι αγαπημένοι μου, τα παιδιά μου και τα κατοικίδιά μας είναι ασφαλείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και κρατώ αυτή την ευγνωμοσύνη με όλη μου τη δύναμη. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους τους πυροσβέστες, τους διασώστες και τους εθελοντές που ρισκάρουν τη ζωή τους για να παλέψουν με αυτές τις φωτιές. Σε όλους εσάς που στείλατε αγάπη, προσευχές και καλοσύνη -μου θυμίσατε ότι ακόμα και μέσα στις στάχτες, υπάρχει ομορφιά στον κόσμο. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Και σε όλους όσοι περνούν αυτόν τον πόνο, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Είμαστε μαζί σε αυτό. Θα ξαναχτίσουμε, θα γιατρέψουμε τις πληγές μας, και θα σταθούμε πιο δυνατοί από ποτέ. Ας είναι αυτό μια υπενθύμιση να κρατάμε τους αγαπημένους μας κοντά. Να εκτιμάμε τις στιγμές. Η ζωή μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή, και αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η αγάπη που μοιραζόμαστε. Στέλνω όλη μου την αγάπη σε όλους όσοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή.

Μελ Γκίμπσον

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του στο NewsNation την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, ο 69χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κατοικία του στο Μαλιμπού καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ εκείνος βρισκόταν στο Όστιν για ένα podcaste.

"Είναι πραγματικά οδυνηρό. Ένα σοκ που σε ταράζει. Ζεις σε ένα σπίτι για χρόνια, το γεμίζεις με τις αναμνήσεις σου, με όλα σου τα πράγματα. Και ξαφνικά, όλα εξαφανίζονται».

Παρά τη θλίψη του, δεν έχασε στιγμή το χιούμορ του και υπογράμμισε: "Τουλάχιστον τώρα δεν θα έχω πια προβλήματα με τα υδραυλικά"», ενώ αμέσως μετά πρόσθεσε ότι "ήταν απίστευτο το γεγονός πως οι κότες επέζησαν".

Τέλος, δεν παρέλειψε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση της κατάστασης από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, τον οποίο επέκρινε υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δασών.

"Όλα τα χρήματα από τη φορολογία μας φαίνεται πως κατέληξαν στο τζελ μαλλιών του", σχολίασε καυστικά.

Άνταμ Μπρόντι - Λέιτον Μίστερ

Το βίντεο και οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν την ιδιοκτησία των δύο ηθοποιών, αξίας 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων - διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, έξι μπάνια και μαγευτική θέα στον ωκεανό - να καταστρέφεται από τη φρικτή φυσική καταστροφή.

Οι φλόγες ξεπηδούν από μια πόρτα γκαράζ, ενώ η στέγη έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει και καπνός καλύπτει την ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι πάντως αυτή τη στιγμή οι δυο τους δεν έχουν κάνει ακόμα κάποια επισήμη δήλωση.

Τζεφ Μπρίτζες

Το σπίτι στο Μαλιμπού που μοιραζόταν ο ηθοποιός μαζί με την οικογένειά του καταστράφηκε.

Σύμφωνα με το TMZ, το είχε κληρονομήσει ο ηθοποιός μαζί με τον αδελφό και την αδελφή του.

Αυτή τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού στο The Hollywood Reporter.

Άντονι Χόπκινς



Ο θρυλικός ηθοποιός, ο οποίος γιόρτασε πρόσφατα τα 87α γενέθλιά του, έχασε κι αυτός το σπίτι του που είχε γνωστό σε όλους μέσα από τα βίντεο που ανέβαζε συχνά στο TikTok, όπου έπαιζε πιάνο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Χόπκινς είχε μετακομίσει εκεί το 2021, αρκετά χρόνια μετά από την οριακή διάσωση του σπιτιού του στο Μαλιμπού κατά την μεγάλη πυρκαγιά το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2000, η μοίρα τον είχε χτυπήσει ξανά, καθώς το σπίτι του στο Λονδίνο είχε επίσης καταστραφεί από πυρκαγιά.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στο Instagram -και το βλέπεις στη συνέχεια- έγραψε χαρακτηριστικά: "Καθώς όλοι παλεύουμε να συνέλθουμε από την καταστροφή αυτών των πυρκαγιών, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το μόνο πράγμα που παίρνουμε μαζί μας είναι η αγάπη που δίνουμε".

Μπίλι Κρίσταλ

Billy Crystal and Wife Janice Reveal Their Home of 46 Years Burned Down in Palisades Fire: 'We Are Heartbroken' https://t.co/9kWC8HVbBd — People (@people) January 9, 2025

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχασαν το σπίτι τους στην παρακάτω δήλωση που μοιράστηκε με το People.

"Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το μέγεθος της καταστροφής που βλέπουμε και βιώνουμε. Πονάμε για τους φίλους και τους γείτονές μας που έχασαν επίσης τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους σε αυτή την τραγωδία. Η Τζανίς και εγώ ζούσαμε σε αυτό το σπίτι από το 1979. Εδώ μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Κάθε σπιθαμή του σπιτιού μας ήταν γεμάτη αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε συντετριμμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια των πυροσβεστών και των πρώτων ανταποκριτών. Το Pacific Palisades είναι μια ανθεκτική κοινότητα με εκπληκτικούς ανθρώπους και ξέρουμε ότι με τον καιρό θα ξανασταθεί στα πόδια της. Είναι το σπίτι μας".

Μάιλο Βεντιμίλια

Ο ηθοποιός επέστρεψε στο καμένο σπίτι του με δημοσιογράφο του CBS Evening News, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία που έζησε ως "βαριά".

Ο ίδιος είπε ότι μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είναι εννέα μηνών έγκυος, παρακολούθησαν τη φωτιά να καταστρέφει το σπίτι τους από κάμερες ασφαλείας.

Στο τέλος όμως δεν έχασε στιγμή την αισιοδοξία του, τονίζοντας: "Θα τα καταφέρουμε. Η σύζυγος και το μωρό είναι τα πιο σημαντικά".

Γιουτζίν Λέβι

Billy Crystal, John Goodman, and Eugene Levy are among the many whose homes were lost in the L.A. wildfires. pic.twitter.com/HNrtKq1v0a — TMZ (@TMZ) January 9, 2025

Ο ηθοποιός, μίλησε στους L.A. Times για την τρομακτική εμπειρία που έζησε, καθώς προσπάθησε να εγκαταλείψει το σπίτι του, ενώ πυκνός, μαύρος καπνός κάλυπτε την περιοχή.

"Δεν μπορούσα να διακρίνω τις φλόγες, αλλά ο καπνός ήταν εξαιρετικά σκοτεινός".

Λίγο αργότερα, ο γιος του, Νταν εξέφρασε τη θλίψη του μέσω Instagram Stories, γράφοντας χαρακτηριστικά: "Η καρδιά μου ραγίζει για την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όλους τους κατοίκους του Λος Άντζελες που επλήγησαν από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές".

Τζον Σ. Ρέιλι

John C. Reilly's $1.20M Altadena home is completely destroyed amid catastrophic LA wildfires https://t.co/dl4Y7IPrS8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 10, 2025

Ο ηθοποιός είναι ένας ακόμη στη λίστα που είδαν το σπίτι τους να καταστρέφεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με πηγές, βρισκόταν σε μια από τις πληγείσες περιοχές και τυλίχθηκε στις φλόγες, αφήνοντας τον ίδιο και την οικογένειά του σε κατάσταση σοκ.

Το σπίτι, που αποτελούσε καταφύγιο για τη δημιουργικότητα και τις οικογενειακές στιγμές, χάθηκε ολοσχερώς, ενώ ο ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια.

Τίνα Νόουλς

Η μητέρα της Mπιγιόνσε, με μια ανάρτησή της στο Instagram έκανε γνωστό σε όλους ότι το σπίτι της αποτελεί πλέον παρελθόν.

"Αυτό ήταν το θέαμα που αντίκρισα το περασμένο Σαββατοκύριακο στα γενέθλιά μου από το μικρό μου μπανγκαλόου πάνω στο νερό στο Μαλιμπού. Ήταν το αγαπημένο μου μέρος, το καταφύγιό μου, ο ιερός μου χώρος χαράς. Τώρα πια δεν υπάρχει. Ο Θεός να ευλογεί όλους τους γενναίους άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής μας που ρίσκαραν τη ζωή τους σε επικίνδυνες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και την ανδρεία σας και που σώσατε τόσες ζωές. Χωρίς τη δέσμευση των διασωστών και των πρώτων ανταποκριτών, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα", έγραψε.

Και κατόπιν πρόσθεσε: "Είμαι συντετριμμένη για τους ανθρώπους που έχασαν τα πέντε μέλη της οικογένειάς τους. Οι πιο βαθιές μου προσευχές είναι μαζί σας. Σε όσους έχασαν τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους, μπορώ μόνο να φανταστώ πώς είναι να χάνεις περιουσίες και όλα όσα δούλεψες τόσο σκληρά και θυσίασες τόσο πολλά για να αποκτήσεις. Η καρδιά μου και οι πιο βαθιές μου προσευχές είναι μαζί σας. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο, τη θλίψη και τον φόβο που βιώνετε. Προσεύχομαι ασταμάτητα για την όμορφη πόλη μας, το Λος Άντζελες".

Τζέιμς Γουντ

James Woods Breaks Down During CNN Interview: "One Day You're Swimming In The Pool And The Next Day Its All Gone" https://t.co/j8utlnf3P0 — Deadline (@DEADLINE) January 8, 2025

Αρχικά έγραψε στο Twitter το παρακάτω: "Σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που μας προσέγγισαν, σας ευχαριστούμε για την ανησυχία σας. Απλά σας ενημερώνω ότι καταφέραμε να εκκενώσουμε το σπίτι με επιτυχία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν το σπίτι μας είναι ακόμα όρθιο, αλλά δυστυχώς τα σπίτια στον μικρό μας δρόμο δεν είναι".

Στην πορεία όμως επιβεβαίωσε στο CNN ότι το σπίτι του είχε γίνει στάχτη: "Τη μια μέρα κολυμπάς στην πισίνα, την επόμενη μέρα όλα έχουν χαθεί».

Μάντι Μουρ

Η ηθοποιός αναγκάστηκε κι εκείνη να εκκενώσει την περιοχή μαζί με την οικογένειά τους. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου όμως μοιράστηκε ότι με τον σύζυγό της, Τέιλορ Γκόλντσμιθ είχαν καταφέρει να επιστρέψουν στο σπίτι τους και διαπίστωσαν ότι, αν και είχαν χάσει το γκαράζ τους και το στούντιο του συζύγου της, το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού παρέμενε όρθιο, αν και δεν ήταν προς το παρόν κατοικήσιμο.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Instagram: "Καταφέραμε να παρκάρουμε και να περπατήσουμε μέχρι τον δρόμο μας, για να δούμε από κοντά την καταστροφή. Με έναν θαυματουργό τρόπο, το κύριο μέρος του σπιτιού μας στέκεται ακόμα. Προς το παρόν. Δεν είναι κατοικήσιμο, αλλά παραμένει ως επί το πλείστον άθικτο.

Χάσαμε το στούντιο του Τέιλορ και του Γκρίφιν, με κάθε μουσικό όργανο και εξοπλισμό που είχαν ποτέ. Χάσαμε το γκαράζ μας και το πίσω σπίτι. Όλοι όσοι γνωρίζουμε έχασαν τα πάντα. Κάθε σπίτι στον δρόμο μας έχει καταστραφεί. Οι πεθεροί μου. Ο αδερφός και η κουνιάδα μου -6 εβδομάδες πριν υποδεχτούν το πρώτο τους μωρό. Οι καλύτεροι μας φίλοι".

Και κατόπιν πρόσθεσε: "Νιώθουμε παράξενα, με μια ενοχή επιζώντων. Αγαπάμε αυτήν την κοινότητα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση και την υποστήριξή της. Ευχαριστούμε όλους όσους μας σκέφτηκαν και μας προσέφεραν βοήθεια".