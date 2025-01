Ρόμπερτ Έγκερς: Ο σκηνοθέτης του "Νοσφεράτου" αποθεώνει τη "Φόνισσα" - Μια από τις καλύτερες ταινίες που είδε το 2024

Βρίσκεται μέσα στα φιλμ που ξεχώρισε -Ποια άλλα συμπλήρωσαν τη λίστα του;

O σκηνοθέτης του "Νοσφεράτου", της ταινίας που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και γεμίζει αυτό το διάστημα τις κινηματογραφικές αίθουσες, Ρόμπερτ Έγκερς είδε πρόσφατα τη "Φόνισσα" της Εύας Νάθενα και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Όλα άρχισαν όταν το IndieWire ζήτησε από 65 σκηνοθέτες να πουν ποια είναι τα καλύτερα φιλμ του 2024 που τους άρεσαν και τα ξεχώρισαν.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Ρόμπερτ Έγκερς, ο οποιός στη λίστα του με τις ταινίες που του απέσπασαν την προσοχή έβαλε και την "Φόνισσα" με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η "Φόνισσα" της Εύας Νάθενα στη λίστα με τις τοπ ταινίες του Ρόμπερτ Έγκερς

Ο ίδιος τόνισε ότι ήταν "τρομερά σκηνοθετημένη", δίνοντας έτσι τα εύσημα στην Εύα Νάθενα, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι δεν έλαβε την προσοχή που της άξιζε.

"Το Girl With The Needle του Μάγκνους βον Χορν, η Φόνισσα της Εύας Νάθενα και το The First Omen του Άρκαμ Στίβενσον είναι ταινίες με τρομερή σκηνοθεσία που έλαβαν λίγη προσοχή. Στο The Girl With The Needle ειδικά, οι ερμηνείες των Βικτόρια Κάρμεν Σόνε και Τρίνε Ντίρχολμ, ήταν εμπνευσμένα δυναμικές και εκφραστικές. Μου άρεσαν επίσης όλες οι ερμηνείες στο Babygirl, από τη Νικόλ Κίντμαν ως τον Αντόνιο Μπαντέρας. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Κρις Χέμσγουορθ ήταν εξαιρετικοί επίσης στο Furiosa. Απόλαυσα πολύ το Fancy Dance, το βρήκα μια στέρερη, λακωνική αφήγηση. Στην άλλη μεριά του φάσματος, τα οπτικά εφέ στο Alien: Romulus ήταν μεγαλειώδη", σχολίασε χαρακακτηρισικά.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: "Επίσης, πριν 10 λεπτά είδα το Mufasa με την οικογένειά μου και ήταν τρομερά συγκινητικό αυτό που έκανε ο Μπάρι Τζένκινς με ένα τόσο μεγάλο franchise. Θέλω να βγάλω το καπέλο στην επανόρθωση και κυκλοφορία της ταινίας By The Law του Λεβ Κουλσόβ από το Redwood Creek. Καθώς δε μπόρεσα φέτος να δω το The Brutalist, ανυπομονώ να το δω σύντομα κι αυτό".

Δες ξανά το φανταστικό τρέιλρ της "Φόνισσας":