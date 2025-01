Ο πατέρας του Τομ Χόλαντ αποκάλυψε με λεπτομέρειες το παρασκήνιο της πρότασης γάμου στη Ζεντάγια

"Είχε αγοράσει ένα δαχτυλίδι. Είχε μιλήσει με τον πατέρα της και είχε πάρει την άδεια να κάνει πρόταση γάμου στην κόρη του", είπε μεταξύ άλλων

Η είδηση του αρραβώνα του Τομ Χόλαντ με τη Ζεντάγια κάνει τον γύρο του κόσμου, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ενθουσιάστηκαν με το χαρμόσυνο γεγονός.

Ο πατέρας του Τομ, Ντόμινικ Χόλαντ, έδωσε μια πιο προσωπική νότα στη σημαντική αυτή στιγμή, μοιράζοντας λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν την τρυφερότητα και την προσοχή με την οποία ο 28χρονος ηθοποιός έκανε την πρόταση γάμου.

Ο Τομ, σύμφωνα με τον πατέρα του, δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Από την επιλογή του δαχτυλιδιού μέχρι το πότε και το πού θα έκανε την πρόταση, όλα ήταν προσεκτικά σχεδιασμένα.

"Είχε αγοράσει το δαχτυλίδι. Είχε μιλήσει με τον πατέρα της Ζεντάγια και πήρε την άδεια να κάνει την πρόταση γάμου. Είχε σκεφτεί κάθε λεπτομέρεια: Το τι θα φορέσει, τι θα πει, ακόμα και πώς θα φανεί η στιγμή αυτή", εξομολογήθηκε ο Ντόμινικ.

Αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια, όπως ανέφερε, διαφέρει πολύ από τη δική του πρόταση γάμου στη μητέρα του Τομ, Νίκι Χόλαντ.

"Όταν έκανα την πρόταση στη Νίκι, δεν είχα ούτε δαχτυλίδι ούτε είχα πάρει άδεια από τον πατέρα της. Ο Τομ είναι πιο οργανωμένος από μένα", σχολίασε με χιούμορ.

