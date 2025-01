Ο υποψήφιος για Oscar Ντζιμόν Χουνσού “παλεύει” στα 60 του για τα προς το ζην: “Είμαι σίγουρα κακοπληρωμένος”

Ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στον «Μονομάχο» δεν έχει καταφέρει να λύσει το οικονομικό πρόβλημά του, σε αντίθεση με άλλους ηθοποιούς της σειράς του

Σε μια εξομολόγηση που προκάλεσε εντύπωση προέβη ο Ντζιμόν Χουνσού - ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ - αφού παραδέχτηκε ότι ακόμα, στα 60 χρόνια του, προσπαθεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημά του. Ο πρωταγωνιστής του «Μονομάχου» τόνισε πως ανήκει στην κατηγορία των κακοπληρωμένων ηθοποιών και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα παλεύει για τα προς το ζην.

«Ακόμα παλεύω να βγάλω τα προς το ζην. Είμαι σε αυτόν τον χώρο εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, έχω δύο υποψηφιότητες για Oscar, συμμετοχή σε πολλές ταινίες blockbuster, και όμως ακόμα αγωνίζομαι για τα οικονομικά μου. Είμαι σίγουρα κακοπληρωμένος», ανέφερε ο Ντζιμόν Χουνσού σε συνέντευξή του στο African Voices Changemakers του CNN.

Djimon Hounsou Says He Is "Still Struggling To Make A Living" Despite Oscar Nominations, Blockbuster Roles https://t.co/GA6uxSyd5c

