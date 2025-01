Τα συμβολικά τατουάζ που έκαναν η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ, πριν την πρόταση γάμου

Το σίγουρο είναι πως οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους

Είναι πλέον από τα πιο αγαπητά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, μετά από τέσσερα -διακριτικά- χρόνια κοινής πορείας, αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Μία εξέλιξη που, φυσικά, χαροποίησε τους θαυμαστές τους.

Όπως έγινε γνωστό, μετά και την εμφάνιση της Ζεντάγια στις Χρυσές Σφαίρες και το μονόπετρο στο χέρι, η επισημοποίηση έγινε τα Χριστούγεννα, με την ηθοποιό να αποδέχεται την πρόταση γάμου του Τομ Χόλαντ. Βέβαια, εκείνη μπορεί να μην την περίμενε, όπως αποκάλυψε πηγή από το κοντινό της περιβάλλον, εμείς πάντως δεν εκπλαγήκαμε. Από τις δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους, το ζευγάρι φαίνεται αγαπημένο και ερωτευμένο. Ο ηθοποιός αρκετές φορές, μάλιστα, γίνεται προστατευτικός, όταν οι παπαράτσι και οι θαυμαστές «πέφτουν» πάνω στην Ζεντάγια.

Και είναι τόσο αφιοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, που εκτός από την πρόταση γάμου, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει συμβολικά τατουάζ, ως ένδειξη αγάπης.

Tom Holland and Zendaya Got Matching Ink Ahead of Engagement: 'They Were Lovely,' Tattoo Artist Says (Exclusive) https://t.co/uwu0oCuhJe

— People (@people) January 9, 2025