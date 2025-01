Τι ωραίος τύπος ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «A Complete Unknown», με ποδήλατο

Διέσχισε το κόκκινο χαλί και πλήρωσε τη διαδρομή ως σωστός πολίτης

Ποια λιμουζίνα; Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μόλις έκανε την πιο επική εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας, A Complete Unknown, όπου και πρωταγωνιστεί, η οποία υποψιαζόμαστε πως θα μνημονεύεται για καιρό. Ο ηθοποιός διέσχισε το κόκκινο χαλί με ένα ποδήλατο της εταιρείας Lime (πολύ καλή διαφήμιση), με τα φλας των φωτογράφων να παίρνουν φωτιά. Προφανώς τέτοια έκπληξη δεν την περίμεναν.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ εντελώς χαλαρός, άφησε το ποδήλατό του και πλήρωσε τη διαδρομή του με το κινητό. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, η σύντροφός του Κάιλι Τζένερ, δεν ήταν μαζί, αφού αποφεύγει να τον συνοδεύει σε δημόσιες εμφανίσεις, προκειμένου να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

#TimotheeChalamet arrives on a Lime bike to the UK premiere of #ACompleteUnknown, like a true Londoner



(Video: Getty) pic.twitter.com/hfRQEHGmgY

— Deadline (@DEADLINE) January 14, 2025