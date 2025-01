Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πώς έχει νέα σχέση: "Έλεγα πως είχα την πρόθεση να μείνω ελεύθερη, αλλά ήταν ψέματα"

Οι αλλαγές που σκοπεύει να κάνει στο σπίτι της για να μείνει κι εκείνος μαζί της

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έτοιμη να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή της και, αυτή τη φορά, φαίνεται πως ένας ιδιαίτερος άντρας βρίσκεται στο προσκήνιο.

Στο τρέιλερ της 6ης σεζόν του ριάλιτι, "The Kardashians", η διάσημη τηλεπερσόνα αποκαλύπτει πτυχές της προσωπικής της ζωής που κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Κάτι μας λέει πώς αυτές θα δώσουν τρελή ώθηση στη σειρά, αφού η προσωπική της ζωή, στη δική της περίπτωση, πουλάει πάρα πολύ.

Αν και μέχρι αυτή την ώρα κρατά την ταυτότητα του νέου της συντρόφου μυστική, τα λόγια της για "λίγο χώρο στην ντουλάπα της" αφήνουν υποσχέσεις για έναν μεγάλο έρωτα.

Τι συμβαίνει τελικά;

Με τη χαρακτηριστική της άνεση μπροστά στις κάμερες, η Κιμ παραδέχεται στο τρέιλερ ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να μείνει ελεύθερη.

Kim Kardashian teases secret relationship with mystery man in dramatic ‘Kardashians’ trailer: ‘I was fully lying’ https://t.co/Qi0ilCrhbf pic.twitter.com/3eIOXqiDAa

— Page Six (@PageSix) January 17, 2025