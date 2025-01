Αντίο στα εμβληματικά "σκαλιά της Κάρι Μπράντσο" - Το σημείο αναφοράς του "Sex and the City" κλείνει για το κοινό

Oι ιδιοκτήτες του brownstone κτηρίου σύντομα θα κατασκευάσουν πύλη για να τα κρύψουν και να αποκτήσουν ξανά την ιδιωτικότητά τους

Η Νέα Υόρκη αποχαιρετά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημά της, τα θρυλικά "σκαλιά της Κάρι Μπράντσο", που για δεκαετίες αποτέλεσαν μαγνήτη για τους θαυμαστές του "Sex and the City".

Μετά από πολυετή ταλαιπωρία των ιδιοκτητών του brownstone κτηρίου στο West Village, η είσοδος θα κλείσει για το κοινό.

Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τους λάτρεις της σειράς και εγείρει ερωτήματα για τη διαχείριση της ιστορικής και ποπ κουλτούρας της πόλης.

Το brownstone που πέρασε στην ιστορία λόγω της Κάρι Μπράντσο

Το κτήριο στην οδό Perry 66, χτισμένο το 1866, μπορεί να ήταν ένα ακόμα δείγμα αρχιτεκτονικής του Greenwich Village, όμως η σειρά το έκανε διάσημο παγκοσμίως.

Ως το εμβληματικό διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο, το σημείο αυτό έγινε σταθμός προσκυνημάτων για τους λάτρεις της μόδας, της τηλεόρασης και της αστικής ζωής της Νέας Υόρκης.

Αν και η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, η διαχρονική της γοητεία παρέμεινε ζωντανή μέσω ταινιών, του spin-off "And Just Like That…" και της εξάπλωσης των social media.

Ιδιαίτερα το Instagram μετέτρεψε τα σκαλιά σε must φωτογραφικό σημείο για εκατομμύρια τουρίστες και ντόπιους.

Η μάχη της ιδιωτικότητας

Η Μπάρμπαρα Λόρμπερ, ιδιοκτήτρια του κτηρίου από το 1979, ζει εδώ και δεκαετίες με την εισβολή των θαυμαστών που ανεβαίνουν στα σκαλιά, τραβούν φωτογραφίες και φτάνουν μέχρι τα παράθυρά της.

Παρά τη διακριτική αλυσίδα που τοποθέτησε για να αποτρέψει τους επισκέπτες, η ιδιωτικότητα του σπιτιού της παρέμεινε ανύπαρκτη.

Σε μια πρόσφατη ακρόαση, η Επιτροπή Διατήρησης Ορόσημων της Νέας Υόρκης ενέκρινε την κατασκευή μιας πύλης από χυτοσίδηρο και χάλυβα, ώστε να προστατεύσει το κτήριο χωρίς να αλλοιώσει τον ιστορικό του χαρακτήρα.

"Αυτό το σπίτι χρειάζεται προστασία", δήλωσε η ίδια, σημειώνοντας ότι η συνεχής ροή επισκεπτών έχει γίνει αφόρητη.

Η πολιτιστική σημασία και το παρελθόν των brownstones

Τα brownstones, αρχοντικά κτήρια του 19ου αιώνα, είναι εμβληματικά για τη Νέα Υόρκη. Χτισμένα από καφέ ψαμμίτη, αποτελούν χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής των οικογενειών της μεσαίας τάξης.

Το συγκεκριμένο κτήριο, με την αυθεντική του πρόσοψη και την εμβληματική σκάλα, αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Η απόφαση να κλείσουν τα σκαλιά δεν είναι μόνο ένα βήμα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, αλλά και για τη διατήρηση του ίδιου του κτηρίου, που αποτελεί κομμάτι της ιστορικής συνοικίας του Greenwich Village.

Το τέλος μιας εποχής για το “Sex and the City”

Αυτή η εξέλιξη υπενθυμίζει πώς οι εμβληματικές τοποθεσίες μπορούν να γίνουν θύματα της δικής τους φήμης.

Αν και οι θαυμαστές δεν θα μπορούν πλέον να ανεβαίνουν τα διάσημα σκαλιά, η επιρροή της Κάρι Μπράντσο και του "Sex and the City" συνεχίζει να εμπνέει, να εντυπωσιάζει και να ζει μέσα από τις αμέτρητες ιστορίες και φωτογραφίες που έχουν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Η Νέα Υόρκη προχωρά, αλλά τα "σκαλιά της Κάρι Μπράντσο" θα παραμείνουν για πάντα στη μνήμη μας.