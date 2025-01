Κάιλι Τζένερ: Θρηνεί για το καμένο Λος Άντζελες, αλλά συνεχίζει να μετακινείται άσκοπα με το τζετ της, ρυπαίνοντας το περιβάλλον (βρες τι πάει λάθος)

Από την αρχή του χρόνου έχει πραγματοποιήσει11 πτήσεις εκπέμποντας 162 τόνους διοξειδίου του άνθρακα - ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 33 μέσων κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Κάιλι Τζένερ, μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας και μέλος της παγκόσμιας γνωστής οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ, βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής.

Ο λόγος; Οι αναρτήσεις της για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής της, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικός για το περιβάλλον.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στις αρχές Ιανουαρίου σάρωσαν ολόκληρες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους καμένη γη, χαμένες ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά.

Η Κάιλι Τζένερ, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, προσπάθησε να εκφράσει την ευαισθησία της για την κατάσταση.

Ωστόσο, τα σχόλια των ακολούθων της έφεραν στο φως μια έντονη αντίφαση: Την ίδια στιγμή που μιλά για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι συνήθειές της, ιδίως οι άσκοπες πτήσεις με το ιδιωτικό της τζετ, φαίνεται να ενισχύουν τα προβλήματα που καταδικάζει.

Kylie Jenner slammed over LA wildfires post hours after her $70million jet made 11th flight in two weeks - and third in one day https://t.co/lt1Z5KahDb

