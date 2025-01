Η Κάμερον Ντίαζ είπε ότι τα 10 χρόνια μακριά από την υποκριτική, ήταν τα «καλύτερα» της ζωής της

«Ήμουν ελεύθερη να είμαι μητέρα, σύζυγος, να ζω τη ζωή μου - ήταν τόσο υπέροχο»

Η αποχή της Κάμερον Ντίαζ από την υποκριτική τα τελευταία 10 χρόνια, μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Ακριβώς το ίδιο, συνέβη και με την τελευταία red carpet εμφάνισή της μόλις την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή την πρεμιέρα της νέα της ταινίας «Back in Action» που θα δούμε στο Netflix. Η ηθοποιός, έκανε το μεγάλο comeback, συνοδεύτηκε από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία, Τζέιμι Φοξ, και έγινε talk of the town, όχι άδικα. Κυρίως, όμως, δεν επιβεβαίωσε όσους την ήθελαν να έχει τελειώσει οριστικά με την υποκριτική.

Θα είναι μόνιμη η επιστροφή της; Αυτό ακόμα, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Graham Norton Show» του BBC μαζί με τον Φοξ, αποκάλυψε πως τα 10 χρόνια που απουσίαζε από τη μεγάλη οθόνη, ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής της. «Θεέ μου, το λάτρεψα. Ήταν τα καλύτερα 10 χρόνια της ζωής μου», είπε και δήλωσε ότι η επιστροφή της «είναι ίσως η αρχή... δεν ξέρω», για κάτι μόνιμο. Τελευταία φορά την είδαμε να υποδύεται τη Miss Hannigan στο remake του «Annie», το 2014, μια ταινία στην οποία συμμετείχε και ο Τζέιμι Φοξ. Ωστόσο, η Κάμερον Ντίαζ επιβεβαίωσε επίσημα την απόσυρσή της από την υποκριτική το 2018.

Όλα τα 10 χρόνια αποχή της από την υποκριτική, η Κάμερον Ντίαζ ένιωθε ελεύθερη. «Ήμουν ελεύθερη να είμαι μητέρα, σύζυγος, να ζω τη ζωή μου - ήταν τόσο υπέροχο», τόνισε. «Δέκα χρόνια μετά, αυτό είχε νόημα για την οικογένειά μου». Όταν απομακρύνθηκε για πρώτη φορά από τον κινηματογράφο, εξήγησε ότι της ζητούσαν ακόμα να παίξει ρόλους. Τώρα, 10 χρόνια αργότερα, αισθάνεται ότι είναι «προνόμιο» να παίζει σε μια ταινία. «Αν το αφήσω να πάει χαμένο, όλη αυτή η καλή θέληση που έχω δημιουργήσει με τόσο πολύ χρόνο, το πάθος που έχω για να διασκεδάζω τους ανθρώπους και να κάνω ταινίες που οι άνθρωποι χαμογελούν και γελούν και περνούν καλά, αν δεν ασχοληθώ ξανά με αυτό, και δεν δώσω μια ευκαιρία σε αυτό και να συμμετέχω σε αυτό και να είμαι ευγνώμων για αυτό, τότε θα ήμουν ανόητη», εξήγησε.

Στην ταινία, η Κάμερον Ντίαζ και ο Τζέιμι Φοξ, υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι με παιδιά και πρώην κατασκόπους που ενώ έχουν βγει στη σύνταξη, επιστρέφουν όταν ο κίνδυνος θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο. Στην κοινή συνέντευξή τους, ο Τζέιμι Φοξ, οποίος έχει συνεργαστεί μαζί με την ηθοποιό δύο φορές στο παρελθόν, δήλωσε ότι την έπεισε να επιστρέψει στη βιομηχανία ζητώντας της «πολύ ταπεινά» να γυρίσει και «να μας τιμήσει με το απίστευτο ταλέντο της».