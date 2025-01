10 διάσημες γυναίκες που έχουν μιλήσει ανοιχτά για την αυτοϊκανοποίηση

Από τη Χάλι Μπέρι, μέχρι την Κλοέ Καρντάσιαν, μέχρι τη Σέιλιν Γούντλεϊ, αυτές οι διάσημες γυναίκες έχουν μιλήσει πραγματικά για τη σημασία της αυτοϊκανοποίησης

Έχει φτάσει πλέον 2025, γιατί η αυτοϊκανοποίηση εξακολουθεί να αποτελεί ένα θέμα που «δεν αγγίζουμε», ένα θέμα ταμπού; Ναι, είμαστε όλοι υπέρμαχοι του self-love, του να βάζουμε τις ανάγκες μας πάνω από όλα, του να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, αλλά πότε (σχεδόν) δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τον αυνανισμό. Ειδικά οι γυναίκες. Υπάρχει, δηλαδή, κάτι τόσο κακό με το να είσαι ο «εραστής» του εαυτού σου;

Η αυτοϊκανοποίηση είναι αποδεδειγμένα κάτι καλό για τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό μας αρέσει όταν οι άνθρωποι, ειδικά οι celebrities, και ειδικά οι γυναίκες celebrities, δεν φοβούνται να μιλήσουν γι' αυτό. Ναι, δεν χρειαζόμαστε την Μπίλι Άιλις ή την Εύα Λονγκόρια για να μας πουν ότι ο αυνανισμός είναι κάτι υγιές και ωραίο. Αλλά χρειαζόμαστε γυναίκες που δεν φοβούνται να μιλήσουν για αυτό.

Μπίλι Άιλις

Το αγαπημένο pop idol μίλησε με ειλικρίνεια για τον αυνανισμό στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone το 2024, περιγράφοντας την αυτοϊκανοποίηση ως «ένα τεράστιο, τεράστιο μέρος της ζωής μου» και μια «τεράστια, τεράστια βοήθεια» για τους αγώνες της με τη δυσμορφία του σώματός της. Εκεί, η ίδια αποκάλυψε ακόμα και τον τρόπο που προτιμά να αυνανίζεται: Μπροστά από έναν καθρέφτη. «Εν μέρει επειδή είναι hot, αλλά με κάνει επίσης να έχω μια τόσο ωμή, βαθιά σύνδεση με τον εαυτό μου και το σώμα μου και να έχω μια αγάπη για το σώμα μου που δεν είχα ποτέ πραγματικά».

Τζίνα Ροντρίγκες

Πολλοί από εμάς δεν έρχονται στον κόσμο συνειδητοποιώντας ότι η αυτοϊκανοποίηση είναι κάτι υγιές, κάτι φυσιολογικό, αλλά αυτό το ταξίδι προς την αποδοχή είναι κάτι που πολλοί από εμάς κάνουν. Και η ηθοποιός, Τζίνα Ροντρίγκες, έχει μοιραστεί ότι συνήθιζε να αισθάνεται ενοχές και άγχος για αυτό το θέμα. «Για να είμαι ειλικρινής, συνήθιζα να αισθάνομαι ενοχές για τον αυνανισμό», δήλωσε στο Bust το 2017. «Θεέ μου, αυτή η ακραία ενοχή. Και αυτό κράτησε πάρα πολύ καιρό».

Χάλι Μπέρι

Η Χάλι Μπέρι είναι έτοιμη να μιλήσει για το σεξ, πάντα. Βασικά είναι έτοιμη να μιλήσει για τις γυναίκες και για το σεξ. Εάν χρειάζεσαι αποδείξεις, ρίξε μια ματιά στη σειρά βίντεο Bash and Booty που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Εκεί, αναλυτικά περιγράφει τον πρώτο της οργασμό, στα 11 της: «Θυμάμαι τον πρώτο μου οργασμό», είπε στο βίντεο, «και το έκανα στον εαυτό μου».

Άννα Κέντρικ

Η Άννα Κέντρικ εξέφρασε την άποψή της για την αυτοϊκανοποίηση στο Twitter το 2013, με τον συνηθισμένο ξεκαρδιστικό τρόπο της. «Ουφ — ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ δεν θα πάω ξανά σε μια ταινία του Ράιαν Γκόσλινγκ σε έναν κινηματογράφο», έγραψε. «Προφανώς ο αυνανισμός στα πίσω-πίσω, εξακολουθεί να θεωρείται "ακατάλληλος"».

Εύα Λονγκόρια

Η Εύα Λονγκόρια ενθαρρύνει άλλες γυναίκες να αυνανίζονται και χαρίζει σεξουαλικά παιχνίδια σε όλες τις φίλες της. «Δεν άρχισα να απολαμβάνω το σεξ μέχρι που άρχισα να αυνανίζομαι», είπε στον Self το 2015. «Πριν από αυτό, πραγματικά δεν είχα καλή επαφή με αυτό το κομμάτι. «Αγόρασα τον πρώτο μου δονητή πριν από τρία χρόνια. Είναι κρίμα που δεν το ανακάλυψα νωρίτερα. Τώρα δίνω δονητές Rabbit σε όλες τις φίλες μου. Ουρλιάζουν όταν το ξετυλίγουν. Το καλύτερο δώρο που μπορώ να τους κάνω είναι ο οργασμός», τόνισε.

Σέιλιν Γούντλεϊ

Η ηθοποιός απαίτησε το να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση σχετικά με τον γυναικείο αυνανισμό σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2016 στο Net-a-Porter. «Ως νέα γυναίκα, δεν μαθαίνεις πώς να απολαύσεις τον εαυτό σου, δεν μαθαίνεις τι πρέπει να είναι ο οργασμός, δεν μαθαίνεις ότι πρέπει να νιώθεις ικανοποίηση», είπε.

Έμμα Γουάτσον

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής της, η Έμμα Γουάτσον αποκάλυψε ότι είχε εγγραφεί σε έναν ιστότοπο που πουλά βίντεο με βάση την έρευνα για τη γυναικεία απόλαυση. «Μια φίλη μου είπε για αυτόν τον ιστότοπο που ονομάζεται OMGYes, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη γυναικεία απόλαυση», είπε.

Μάιλι Σάιρους

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Μάιλι Σάιρους είναι πρόθυμη να μοιραστεί τις απόψεις της για την αυτοικανοποίηση. Έδωσε το μήνυμα εκεί έξω δυνατά και ξεκάθαρα όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία της με το χέρι κάτω από το σορτς της στο Instagram το 2015, μαζί με τη λεζάντα: «Ένας αυνανισμός την ημέρα κρατά τους haters μακριά».

Κλοέ Καρντάσιαν

Η Κλοέ Καρντάσιαν υποστηρίζει το κομμάτι του self-love της τόσο πολύ, που έχει παλιά ανάρτηση στο προφίλ της, όπου μοιράστηκε συμβουλές για τον αυνανισμό. Από το πορνό, μέχρι πολλά ακόμα, η Κλοέ Καρντάσιαν έδωσε μερικές εγκεκριμένες συμβουλές και σε συνεντεύξεις της.

Γκάμπριελ Γιούνιον

Η ηθοποιός μίλησε για την ανακάλυψη της κλειτορίδας και της σεξουαλικότητάς της σε νεαρή ηλικία, πίσω στο 2017. «Όταν ήμουν πέντε ετών είχα ένα μεγάλο λούτρινο ζωάκι που είχε σαν κοιλιά και είχα ξαπλώσει πάνω του. Απλώς ήξερα ότι ήταν καταπληκτικό. Αυτό που ένιωθα ήταν φοβερό και το συνέχισα, μέχρι σήμερα. Η αγάπη για τον εαυτό μου είναι η καλύτερη αγάπη. Στο βιβλίο μου, We're Going to Need More Wine μιλάω επίσης για τη σκέψη ότι επειδή εκεί νόμιζα ότι ήταν η διασκέδαση, νόμιζα ότι η κλειτορίδα μου ήταν ο κόλπος μου. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να κάνω μια βαθύτερη ανακάλυψη, γιατί ήταν καταπληκτικό. Τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει;»