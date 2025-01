Oscars 2025: Η Αριάνα Γκράντε ζει το όνειρο, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της - “Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω”

Η Αριάνα Γκράντε είναι υποψήφια για Oscar Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Wicked»

Η Αριάνα Γκράντε ζει το όνειρό της. Στα 31 χρόνια της βιώνει μια επαγγελματική αναγνώριση, που άλλοι συνάδελφοί της δεν έζησαν ποτέ. Όχι, όμως, πως δεν το άξιζαν. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός συγκαταλέγεται στη λίστα με τους υποψήφιους για βραβείο Oscar κα όπως είναι λογικό, ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος και η ευτυχία απεριόριστη. Η καλλιτέχνιδα κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από την ερμηνεία της στην ταινία «Wicked» και έτσι, την ερχόμενη άνοιξη, θα διεκδικήσει ένα χρυσό αγαλματίδιο.

Η ταινία «Wicked» αποτελεί μία από τις δουλειές που εντυπωσίασαν φέτος, συνεπώς δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την κινηματογραφική τελετή. Για την ακρίβεια, προτάθηκε για βραβείο Oscar σε δέκα κατηγορίες. Καθόλου άσχημα. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, η Αριάνα Γκράντε θέλησε να εκφράσει δημόσια τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτή την τεράστια τιμή που της έγινε. Η καλλιτέχνιδα έκανε μια βαθιά επιθυμία της πραγματικότητα και, όπως σημείωσε, δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει από συγκίνηση και ευτυχία.

Ariana Grande is officially a #Oscars nominee.



She’s nominated for ‘Best Supporting Actress’ for her performance as Glinda in “Wicked”. pic.twitter.com/hXXprLgLcd

— Ariana Grande Charts (@grandeschart) January 23, 2025