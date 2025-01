Μπλέικ Λάιβλι & Τζάστιν Μπαλντόνι πρέπει να περιμένουν έναν χρόνο για να λύσουν τις διαφορές τους - Τον Μάρτιο του 2026 θα γίνει η δίκη

Αυτή η εξέλιξη στη viral διαμάχη ίσως να μην ενθουσίασε τα δύο άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες εβδομάδες περισσότερο και απ’ ότι απασχόλησε γενικά η ταινία τους, «Τελειώνει με εμάς», η οποία, βέβαια, είχε μια πολύ καλή πορεία. Η κόντρα ανάμεσά τους μαίνεται, με τον έναν να κατηγορεί ανοιχτά τον άλλον για σοβαρά θέματα και το πινγκ - πονγκ απαντήσεων/αντιδράσεων να συνεχίζεται κανονικά. Όλα αυτά φτάνουν καθημερινά στα αυτιά μας και για να είμαστε ειλικρινείς, κάπου μας έχουν μπερδέψει.

Όλα ξεκίνησαν, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και συντονισμένη εκστρατεία για να προσβάλει τη φήμη της. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν και το πλήθος κόσμου που τάχθηκε κατά του ηθοποιού, ο ίδιος πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την Μπλέικ Λάιβλι ότι σκαρφίστηκε ψεύτικες ιστορίες για να τον συκοφαντήσει. Η μία απάντηση ακολουθούσε την άλλη, με την υπόθεση να περνάει το κατώφλι του δικαστηρίου.

Blake Lively and Justin Baldoni Will Head to Trial in 2026.



