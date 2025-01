Η Lady Gaga αποδέχεται τις αρνητικές κριτικές για το «Joker: Folie à Deux» και προχωρά: “Είναι τόσο απλό”

Η Lady Gaga αντιμετωπίζει τις αρνητικές κριτικές της ταινίας «Joker: Folie à Deux» με ωριμότητα και τονίζει πως δεν γίνεται πάντα να αρέσουν όσα κάνεις

Η Lady Gaga μετρά περίπου δεκαπέντε χρόνια καριέρας, στα οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία ως τραγουδίστρια, με τα κομμάτια της να βρίσκονται στην κορυφή των charts και τις περιοδείες της να γίνονται sold out. Πριν από μερικά χρόνια, επέλεξε να αλλάξει επαγγελματικό κλάδο, κάνοντας μια μετάβαση από τη μουσική στον κινηματογράφο και δικαιώθηκε. Οι ταινίες της ήταν κερδοφόρες, ενώ η ίδια κατάφερε να πείσει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου της υποκριτικής για τις ικανότητές της. Κι όλα πήγαιναν όπως ονειρευόταν, μέχρι την κυκλοφορία του «Joker: Folie à Deux».

Όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία του Joker, το 2019, σημείωσε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά και δύο βραβεία Όσκαρ. Ωστόσο, η δεύτερη ταινία που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2024 - στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Lady Gaga - δεν είχε την προσδοκώμενη πορεία. Για την ακρίβεια, θεωρείται μία από τις αποτυχημένες ταινίες της περσινής χρονιάς, εισπράττωντας περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Να σημειωθεί, πως δεν βρίσκεται στη λίστα με τις υποψηφιότητες για Όσκαρ, αλλά αντίθετα, είναι υποψήφια για πολλά Χρυσά Βατόμουρα.

Lady Gaga is finally weighing in on the negative reviews that “Joker: Folie à Deux” received:



“People just sometimes don’t like some things. It’s that simple. And I think to be an artist, you have to be willing for people to sometimes not like it. And you keep going even if… pic.twitter.com/f58qYobkEF

— Variety (@Variety) January 28, 2025