Το πουλάει το σπίτι η Κρις Τζένερ - Αν σου περισσεύουν 13,5 εκ. δολάρια το... σκηνικό του "Keeping Up With the Kardashians" μπορεί να γίνει δικό σου

Αν βέβαια το θες και επιπλωμένο, θα πληρώσεις επιπλέον 400.000 δολάρια, σύμφωνα με τους New York Times

Το σπίτι όπου γράφτηκε τηλεοπτική ιστορία - είτε την παρακολούθησες είτε όχι- είναι πλέον διαθέσιμο. Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα πίσω από την αυτοκρατορία των Καρντάσιανς, πουλά την εμβληματική έπαυλή της στο Hidden Hills της Καλιφόρνια, έναντι 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εδώ ξεκίνησε το παγκόσμιο φαινόμενο, "Keeping Up With the Kardashians", εδώ μεγάλωσαν η Κένταλ και η Κάιλι Τζένερ, εδώ γράφτηκαν αμέτρητες viral στιγμές της διάσημης οικογένειας.

Και τώρα, αυτή η κατοικία των 8.860 τετραγωνικών ποδιών μπορεί να γίνει δική σας – πλήρως επιπλωμένη με επιπλέον 400.000 δολάρια, σύμφωνα με τους New York Times.

Kris Jenner selling iconic ‘Keeping Up With the Kardashians’ mansion for $13.5M https://t.co/AF9HQdHE92 pic.twitter.com/2rBA4t7NM5 — Page Six (@PageSix) February 7, 2025

Μια έπαυλη με αέρα χολιγουντιανής αίγλης

Η πολυτελής κατοικία χτίστηκε το 1998 και αποκτήθηκε από την Κρις Τζένερ και τον πρώην σύζυγό της το 2010 για 4 εκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, η 69χρονη τηλεοπτική περσόνα την αποχωρίζεται, έχοντας αναθέσει στον διακεκριμένο σχεδιαστή Ryan Saghian να ανανεώσει τον χώρο με μοντέρνα ευρωπαϊκή αισθητική, νέα έργα τέχνης και πολυτελή φωτιστικά.

Η εντυπωσιακή είσοδος με την πέτρινη διαδρομή, η μεγαλοπρεπής σκάλα και το ασπρόμαυρο πλακάκι που όλοι θυμόμαστε από το ριάλιτι αλλά και από τις εκατομμύρια φωτογραφίες στα social media, παραμένουν αναλλοίωτα, συνδυάζοντας κλασική κομψότητα με σύγχρονες πινελιές.

Το σπίτι που έζησαν οι Καρντάσιανς

Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, όλα με ιδιωτικά μπάνια, ενώ η κύρια σουίτα –όπου διέμενε η Κρις Τζένερ– μοιάζει βγαλμένη από όνειρο: Τζάκι, μπαρ, spa μπάνιο με ατμόλουτρο, προσωπικό γυμναστήριο και μπαλκόνι με πανοραμική θέα.

Ο εξωτερικός χώρος είναι εξίσου εντυπωσιακός, με μεγάλη πισίνα, τζακούζι, lounge area με τζάκι και τηλεόραση, καθώς και έναν απόλυτα εξοπλισμένο χώρο μπάρμπεκιου.

Και φυσικά, το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε μια exclusive φρουρούμενη κοινότητα, με γήπεδα τένις, ιδιωτική πισίνα και χώρους ψυχαγωγίας.

Η Κρις Τζένερ είπε σχετικά στους New York Times: «Έχω μοιραστεί αμέτρητες αξέχαστες στιγμές σε αυτό το απίστευτο σπίτι με την οικογένειά μου και ανυπομονώ να δω το επόμενο κεφάλαιο του με τους νέους ιδιοκτήτες».

Ποιος θα είναι ο επόμενος τυχερός που θα το αποκτήσει και θα ζήσει μέσα σε αυτό;