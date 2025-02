Super Bowl: Τι είπε η Τέιλορ Σουίφτ όταν την αποδοκίμαζαν; Ειδικός αναγνώστης χειλιών το αποκάλυψε

Λίγο η ήττα του συντρόφου της, λίγο οι αποδοκιμασίες, καθόλου καλές ημέρες αυτές για την Τέιλορ Σουίφτ

Το φετινό Super Bowl τα είχε για ακόμη μια φορά, όλα. Είναι huge event στην Αμερική, οπότε καταλαβαίνετε πως πολλοί το περιμένουν πώς και πώς, και το συζητάνε και αφότου τελειώσει, για μέρες. Φέτος, μάλιστα το απήλαυσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που έδωσε το παρών στο γήπεδο. Στην πραγματικότητα όμως, δύο είναι τα πρόσωπα που απασχολούν την επικαιρότητα σήμερα: η Τέιλορ Σουίφτ και ο Κέντρικ Λαμάρ.

Η Τέιλορ Σουίφτ, πριν ξεκινήσει ο αγώνας και η ομάδα του συντρόφου της αναμετρηθεί με τους Philadelphia Eagles, εμφανίστηκε στην γιγαντοοθόνη του γηπέδου. Ωστόσο, αντί για επευφημίες δέχτηκε το γιουχάρισμα του κόσμου, προς έκπληξη της τραγουδίστριας. Για την ακρίβεια, κοίταξε γύρω της με πραγματική απορία και στη συνέχεια απευθύνθηκε σε μία φίλη της.

Ένας αναγνώστης χειλιών που μίλησε στην DailyMail είπε πως η Τέιλορ Σουίφτ είπε χαρακτηριστικά: «αχ, τι συμβαίνει;», εμφανώς αιφνιδιασμένη.

JUST IN: Taylor Swift looks uncomfortable as fans appear to boo her when she is shown on the big screen at Super Bowl LIX in New Orleans.



"What is going on."pic.twitter.com/Z34GyNNCjr

