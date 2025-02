Μήνυση στον Κάνιε Γουέστ από πρώην υπάλληλο: “Αποκαλούσε τον εαυτό του Χίτλερ, έκανε σεξιστικά σχόλια και με απειλούσε επειδή είμαι Εβραία”

Νέα καταγγελία κατά του Κάνιε Γουέστ είδε το φως της δημοσιότητας. Σαν πολλά να έχουν μαζευτεί τελευταία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχει βρεθεί ο Κάνιε Γουέστ τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη γυμνή εμφάνιση της συζύγου του, Μπιάνκα Σένσορι, στο κόκκινο χαλί των Grammy. Ο γνωστός ράπερ θεωρήθηκε υπεύθυνος για το look της 30χρονης, με τους χρήστες των social media να υποστηρίζουν πως η Μπιάνκα Σένσορι αποτελεί πιόνι του και πως εκείνος έχει πλήρη έλεγχο στη ζωή της. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Κάνιε Γουέστ προέβη σε μια σειρά από τρομακτικές δηλώσεις, γράφοντας, μεταξύ άλλων: «Είμαι ναζί και έχω εξουσία πάνω στη γυναίκα μου».

Σήμερα, το «People» φέρνει στο φως μια νέα καταγγελία κατά του Κάνιε Γουέστ, η οποία προέρχεται από πρώην υπάλληλό του. Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση κατά του ράπερ και μοιράστηκε με τις Αρχές όλα όσα βίωσε, ενώ συνεργαζόταν μαζί του. Η πρώην υπάλληλος του Yeezy ισχυρίστηκε πως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του Χίτλερ, έκανε συνεχώς υβριστικά και σεξιστικά σχόλια, ενώ την απειλούσε επειδή ήταν Εβραία. Λίγο καιρό πριν, ο ίδιος ζητούσε δημόσια συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα για τις αντισημιτικές δηλώσεις του. Να πούμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα; Όχι. Δυστυχώς, όλα τα περιμένουμε πια από τον Κάνιε Γουέστ.

Kanye West called himself 'Hitler' and was abusive to ex-employee, lawsuit alleges https://t.co/Abi3iEk05d

— Los Angeles Times (@latimes) February 11, 2025