«Ο πρίγκιπας Χάρι χωρίς υπηρέτη, θα χρειαζόταν δύο εβδομάδες για να φορέσει το παντελόνι». Νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα τα μυστικά των royals

Πρώην υπάλληλοι του Παλατιού αποκαλύπτουν, ανώνυμα φυσικά, μυστικά και ιδιοτροπίες των μελών της βασιλικής οικογένειας

Ένα ακόμη βιβλίο έρχεται να προστεθεί στη λίστα με εκείνα για τη βασιλική οικογένεια, που αποκαλύπτει διάφορα πικάντικα μυστικά. Είναι αλήθεια όσα γράφονται; Ποιος ξέρει. Οτιδήποτε έχει σχέση με τους royals απλά μπαίνει όπως και να ‘χει στο spotlight. Λέγεται Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants είναι δια χειρός Τομ Κουίν και θα κυκλοφορήσει εντός του μήνα. Σε αυτό μιλούν ανώνυμα πρώην υπάλληλοι του Παλατιού, που αν μη τι άλλο έζησαν και άκουσαν πολλά. Κοινώς τα βγάζουν όλα στη φόρα. Το βιβλίο υπόσχεται να δώσει «μια ματιά στις κρυμμένες ζωές της βασιλικής οικογένειας».

Όπως γράφει η Daily Mail, ο πρίγκιπας Χάρι ήταν για πολλούς από το προσωπικό ένας ευάλωτος και ευαίσθητος άντρας, με αρκετές όμως εκρήξεις θυμού, όπως ο πατέρας και αδερφός του. «Πρέπει να είναι ο πιο μπερδεμένος από όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν περάσει ποτέ». Για την βασιλική οικογένεια, ο Δούκας του Σάσεξ αποτελούσε πάντα μία «ανησυχία» για τον τρόπο ζωής του, ωστόσο όταν γνώρισε την Μέγκαν Μαρκλ οι ελπίδες αναπτερώθηκαν στο Παλάτι, θεωρώντας από πολλούς πως θα τον κρατούσε μακριά από προβλήματα.

Μέλη της παλιάς φρουράς δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα για το γεγονός πως ήταν από τις ΗΠΑ, μιας και ο Χάρι δεν θα γινόταν ποτέ Βασιλιάς. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι οι φιλοδοξίες της Μέγκαν για τη ζωή της, ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν εντελώς διαφορετικές από ό,τι είχε σχεδιάσει το Παλάτι για εκείνη και τον πρίγκιπα Χάρι.

Στο μεταξύ, στις κλειστές πόρτες του προσωπικού, όταν πια αποχωρούσαν από τα καθήκοντά τους, γινόταν λόγος πως ο πρίγκιπας Χάρι έμοιαζε πολύ με τον πρίγκιπα Regent από την τηλεοπτική κωμική σειρά, Blackadder, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος του. «Χωρίς υπηρέτη, θα χρειαζόταν δύο εβδομάδες για να φορέσει το παντελόνι», αναφέρει ένας υπάλληλος.

Ένα άλλο απόσπασμα από το βιβλίο, αναφέρει πως η Μέγκαν Μαρκλ είχε συχνές συγκρούσεις με το προσωπικό του Παλατιού, με τον πρίγκιπα Χάρι να την υπερασπίζεται πάντα. Φαίνεται πως είχε πει χαρακτηριστικά: «Αυτό που ξεκίνησε η Νταϊάνα θέλω να το τελειώσω», τουτέστιν ήθελε να γίνει η ηρωίδα των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων στον κόσμο.

Εννοείται πως το Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants δεν αφήνει κανέναν από τη βασιλική οικογένεια απέξω. Ο καθένας έχει την ιστορία του. Ένας υπάλληλος ισχυρίστηκε πως η Κέιτ Μίντλετον έπρεπε να μάθει από την αρχή στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ακόμα και τα αυτονότητα για το πώς να είσαι γονέας. «Δεν ξέρω πού θα ήταν ο Ουίλιαμ χωρίς την Κέιτ. Μερικές φορές τον αντιμετωπίζουν ως το τέταρτο παιδί της».