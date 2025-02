Χωρίζουν Κάνιε Γουέστ και Μπιάνκα Σένσορι: Το δημοσίευμα της Daily Mail, μερικές ημέρες μετά τη viral εμφάνιση στα Grammy

Αν αυτό δεν είναι ένα ευχάριστο νέο Παρασκευής, τότε ποιο;

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι παίρνουν διαζύγιο μετά από τρία χρόνια γάμου. Όχι δεν πρόκειται για κάποιο Παρασκευιάτικο (καλό) αστείο, αλλά για μια πραγματικότητα, όπως επιβεβαίωσε άνθρωπος από το περιβάλλον του ράπερ. Οι δυο τους τις τελευταίες ημέρες έχουν απομακρυνθεί κι όλοι αναφέρουν πως η κατάθεση της αίτησης διαζυγίου είναι θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η οποία δημοσίευσε το θέμα, η ρήξη στη σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε τη βραδιά των Grammy και έφτασε στο αποκορύφωμα, μετά το αντισημιτικό ξέσπασμα του ράπερ στο X/Twitter. Η Μπιάνκα Σένσορι πήρε την απόφαση να αποστασιοποιηθεί από τον Κάνιε Γουέστ, βάζοντας μια τελεία σε όλη αυτή την τοξική και χειριστική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους.

EXCLUSIVE: Kanye West and Bianca Censori SPLIT! Couple 'plan to divorce' days after naked Grammys stunt and rapper's vile anti-Semitic meltdown https://t.co/pCJuWqFJxH

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 13, 2025