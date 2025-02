Η Lady Gaga μιλά για τις προκλήσεις στην αρχή της καριέρας της: “Προσποιούμουν ότι ήμουν η μάνατζέρ μου”

Η Lady Gaga γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της

Η Lady Gaga αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, με τα τραγούδια της να γίνονται hits, εκείνη να βραβεύεται ξανά και ξανά και τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της να αυξάνονται. Τα πράγματα δεν ήταν, όμως, πάντα έτσι για την pop star. Στην αρχή της καριέρας της, όταν έκανε δειλά - δειλά τα πρώτα βήματά της στον χώρο της μουσικής, αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες.

Καλεσμένη στο «Hot Ones», μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, η Lady Gaga αποκάλυψε πως τότε, ο μοναδικός στόχος της, ήταν να κάνει συναυλίες, και προκειμένου να τον πετύχει, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της. Για αρχή, γινόταν μάνατζερ του εαυτού της. Για την ακρίβεια, προσποιούταν ότι ήταν ο μάνατζέρ της. Ναι, καλά διάβασες.

Lady Gaga says she faked accents as pretend manager to get herself early gigs → https://t.co/QR5i2ZH3gI pic.twitter.com/Sjj9AJU2WZ

