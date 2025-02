Πρώτο θέμα στο Χ το 13ο παιδί του Έλον Μασκ- Η αντίδρασή του έφερε νέο tweet της Άσλεϊ Σεντ Κλαιρ και δήλωση του εκπροσώπου της

Τι συνέβη μετά την πρώτη αντίδρασή του ισχυρού άνδρα της SpaceX, του X (πρώην Twitter) και δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ;

Όπως σε ενημερώσαμε χθες (15/2) η influencer και συγγραφέας, Άσλεϊ Σεντ Κλαιρ, προκάλεσε αίσθηση με μια ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter), υποστηρίζοντας πως πριν από πέντε μήνες έφερε στον κόσμο το 13ο παιδί του Έλον Μασκ.

Η είδηση αυτή, όπως ήταν λογικό και επόμενο προκάλεσε αμέσως ποικίλες αντιδράσεις, καθώς η σχέση αυτή δεν είχε ποτέ επιβεβαιωθεί δημόσια από τον ίδιο τον Έλον Μασκ.

Η influencer εξήγησε πως η αρχική της απόφαση να μην αποκαλύψει τη γέννηση του παιδιού τους είχε ως στόχο να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια του παιδιού της, σε μια εποχή όπου τα πάντα γύρω από την προσωπική ζωή των διασημοτήτων γίνονται αντικείμενο δημόσιας προσοχής.

«Ο Έλον Μασκ είναι ο πατέρας του παιδιού μας. Δεν το είχα αποκαλύψει πριν για να προστατεύσω την ιδιωτική ζωή μας, αλλά δυστυχώς τα σκανδαλοθηρικά μέσα έχουν σκοπό να το κάνουν, ανεξαρτήτως των συνεπειών», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας την αίσθηση ότι η επιλογή της να μιλήσει ήταν αποτέλεσμα αναγκαιότητας, καθώς κάποια μέσα προετοίμαζαν αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή που δεν ήθελε να βγουν στο φως χωρίς τον δικό της έλεγχο.

Ashley St. Clair, influencer who claims to have had Musk’s 13th child, reveals life of secrecy after whirlwind romance with ‘down to earth’ billionaire https://t.co/dxSKQc85zY pic.twitter.com/yNilJsNd3Z

— New York Post (@nypost) February 15, 2025