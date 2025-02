Η Ναόμι Γουότς μίλησε για το σεξ μετά την εμμηνόπαυση και συμβούλεψε τις γυναίκες να κάνουν ένα και μόνο πράγμα

Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο Instagram της, σχετικά με το βιβλίο της για την εμμηνόπαυση και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ίδια

Όταν η Ναόμι Γουότς προσπαθούσε να μείνει έγκυος στα 36 της, οι εξετάσεις έδειξαν πως ήταν πολύ κοντά στην εμμηνόπαυση. Ο φόβος και το άγχος τής χτύπησαν την πόρτα. Η ηθοποιός κατάφερε να αποκτήσει παιδιά, αλλά δεν άφησε την εμμηνόπαυση να επηρεάσει τη ζωή της, όσο κι αν ανησυχούσε πως θα έχανε ρόλους στο Χόλιγουντ. Αντ’αυτού, μίλησε δημόσια για το στίγμα και τα στερεότυπα και έγραψε και το βιβλίο “Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause”, που έγινε best-seller στους New York Times.

Προφανώς συνάντησε δυσκολίες σε αυτή τη διαδρομή, αλλά το σημαντικό, όπως είπε και στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Women’s Weekly, είναι να «καταλάβουν οι γυναίκες από το βιβλίο μου, πως η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος». Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram της για το “Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause”, ανέφερε πως υπάρχει ένα κεφάλαιο “σεξ, εμμηνόπαυση και την περιεμμηνόπαυση».

«Να τους μιλάτε, να είστε ειλικρινείς. Πιστέψτε με, το πέρασα κι εγώ και ήταν κάπως αμήχανο σε μια νέα σχέση, αλλά αρκεί να καταβάλεις προσπάθεια για να τα πας καλά και σε αυτή την περίοδο».

Η Ναόμι Γουότς είχε αναφέρει την εμμηνόπαυση και την πρόωρη εμμηνόπαυση, πως στο παρελθόν, ένιωθε πως «εάν τολμούσα ποτέ να αναφέρω αυτήν τη λέξη, θα με χαρακτήριζαν ως λίγη, τελειωμένη, περιθωριοποιημένη, ότι δεν είμαι σέξι». Η Γουότς, έχει συνειδητοποιήσει πως η κοινωνία τιμωρεί άδικα τις γυναίκες για την εμμηνόπαυση, ενώ είναι κάτι που ο «μισός πληθυσμός», θα βιώσει.

«Αυτό δεν έχει νόημα. Είμαστε ο μισός πληθυσμός. Όλες οι γυναίκες θα μπουν στην εμμηνόπαυση κάποια στιγμή, οπότε γιατί δεν πρέπει να μιλάμε γι' αυτό; Όταν μαθαίνουμε για τα συμπτώματα και για το πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσουν, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε υποστήριξη;. Και δεν είναι μόνο η φυσιολογική υποστήριξη που χρειαζόμαστε, είναι και η συναισθηματική υποστήριξη. Οπότε, είπα: "Γαμώτο, ας μιλήσουμε γι' αυτό, αν τους τρομάζει όλους, κρίμα, αλλά μπορεί και να κάνει το αντίθετο και να δώσει παράταση στην καριέρα μου"».