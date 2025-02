Η Κέιτ Χάντσον μετάνιωσε για τον ρόλο που απέρριψε – Και ήταν ένας από τους πιο iconic του σινεμά

Ο λόγος που το έκανε. Πόσο διαφορετική θα ήταν η καριέρα της σήμερα αν τον είχε δεχτεί;

Ναι, σίγουρα υπάρχουν μια σειρά αποφάσεις που, όσο κι αν μοιάζουν σωστές τη στιγμή που τις παίρνουμε, μας στοιχειώνουν χρόνια μετά.

Αυτό φαίνεται πως συνέβη και στην Κέιτ Χάντσον, η οποία αποκάλυψε ότι μετανιώνει που απέρριψε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της κινηματογραφικής ιστορίας.

Kate Hudson reveals classic film she regrets turning down iconic role in https://t.co/ixYTg9u3nN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 22, 2025

Ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά η Άντρια Σακς στην ταινία "The Devil Wears Prada" (Ο διάβολος φοράει Prada).

Ο λόγος που απέρριψε την πρόταση αυτή

Η Κέιτ Χάντσον, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή, "Capital Breakfast", εξομολογήθηκε πως είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στην ταινία, όμως είπε τελικά το μεγάλο «όχι» λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ο ρόλος κατέληξε τελικά στην Αν Χάθαγουεϊ, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία και καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

"Ήταν λάθος απόφαση", παραδέχτηκε η Χάντσον, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο συμμετείχε στην ταινία, "You, Me and Dupree" και το πρόγραμμά της δεν της επέτρεπε να αναλάβει την iconic ηρωίδα του περιοδικού μόδας, Runway.

Παρόλα αυτά, προσπάθησε να δει το θετικό της υπόθεσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: "Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο".

Λίγο πριν το σίκουελ

Με το σίκουελ της ταινίας να βρίσκεται πλέον στα σκαριά, σχεδόν 19 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε...

Άραγε η Κέιτ Χάντσον θα είχε ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία αν είχε πει το μεγάλο "ναι";

Και μήπως σήμερα θα ήταν εκείνη που θα επέστρεφε στη μεγάλη οθόνη ως Άντρια Σακς;