Η ιστορία πίσω από την θρυλική ατάκα του σινεμά – Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε το “You talkin’ to me?”

Ακούγεται στην ταινία, "Taxi Driver" (Ο Ταξιτζής) του Μάρτιν Σκορσέζε

Υπάρχουν ατάκες που γίνονται θρύλος, στιγμές στον κινηματογράφο που περνούν στην αιωνιότητα. Και μία από τις πιο εμβληματικές είναι, φυσικά, το “You talkin’ to me?” του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία, "Taxi Driver" (Ο Ταξιτζής) του Μάρτιν Σκορσέζε.

Αυτό που λίγοι γνώριζαν, μέχρι τώρα, είναι ότι η σκηνή αυτή προέκυψε από έναν εντελώς αυθόρμητο αυτοσχεδιασμό.

Robert De Niro reveals surprising true story behind famous ‘You talkin’ to me?’ scene in ‘Taxi Driver’ https://t.co/me3qW1FVpj pic.twitter.com/EweqL2e7VN — New York Post (@nypost) February 21, 2025

Ο 81χρονος ηθοποιός, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή, "Live with Kelly and Mark", αποκάλυψε πως η θρυλική φράση δεν ήταν ακριβώς γραμμένη στο σενάριο.

«Μερικά από τα καλύτερα πράγματα στον κινηματογράφο προκύπτουν από αυτοσχεδιασμό», είπε χαρακτηριστικά.

Η σκηνή που έγραψε ιστορία

Στην εμβληματική σκηνή της ταινίας, ο Τράβις Μπικλ – ο απομονωμένος και ψυχικά διαταραγμένος ταξιτζής που υποδύεται ο ηθοποιός – κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη, κρατώντας όπλο, και μονολογεί: “You talkin’ to me? You talkin’ to me? Well, I’m the only one here. Who the hell else are you talking to?”

Το βλέμμα του, η ένταση της στιγμής και η αβεβαιότητα που αποτυπώνεται στο πρόσωπό του, μετατρέπουν μια απλή φράση σε εμβληματική.

Η στιγμή της έμπνευσης

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θυμάται πως, παρόλο που υπήρχε κάτι γραμμένο στο σενάριο, ο ίδιος άφησε τον αυτοσχεδιασμό να τον οδηγήσει: «Εκείνη τη στιγμή, μου φάνηκε σωστό να το πω. Δεν ήξερα τι θα συμβεί. Αυτό είναι το μαγικό της δουλειάς, ειδικά με κάποιον σαν τον Μάρτιν Σκορσέζε. Σου δίνει χώρο να πειραματιστείς, να ακολουθήσεις την κατεύθυνση της ιστορίας, αλλά και να την αλλάξεις λίγο».

Ο απόηχος μισό αιώνα μετά

Αν και η ερμηνεία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, το βραβείο τότε πήγε στον Πίτερ Φιντς για το "Network".

Ωστόσο, σχεδόν 50 χρόνια μετά, η σκηνή εξακολουθεί να εμπνέει και να αναφέρεται παντού, από κινηματογραφικά αφιερώματα μέχρι σατιρικές εκπομπές, όπως το πρόσφατο, "SNL 50: The Anniversary Special", όπου ο ίδιος ο ηθοποιός έκανε ένα cameo, ακούγοντας τη φράση του από τη Ρέιτσελ Ντρατς.