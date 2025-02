Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ του Gossip Girl πέθανε σε ηλικία 39 ετών

Η ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές Buffy the Vampire Slayer και Gossip Girl, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Η ηθοποιός Μισέλ Τράχτενμπεργκ, γνωστή από τις σειρές Buffy the Vampire Slayer και Gossip Girl, καθώς και από την ταινία Eurotrip, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Τράχτενμπεργκ βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό της σε φυσικά αίτια χαρακτηρίζοντάς τον "μη ύποπτο". Η ηθοποιός είχε πρόσφατα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, γεγονός που ίσως και να σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας της.

Ξεκίνησε την καριέρα της από μικρή ηλικία, πρωταγωνιστώντας στην ταινία Harriet the Spy (1996), ενώ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της ως Dawn Summers στο Buffy the Vampire Slayer. Αργότερα, απέκτησε νέο κοινό μέσα από το Gossip Girl, υποδυόμενη την Georgina Sparks. Στο κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως το EuroTrip και το 17 Again.

Το τελευταίο διάστημα, οι αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της, καθώς φαινόταν αισθητά αδυνατισμένη. Η ίδια είχε σχολιάσει σχετικά, διαψεύδοντας τις εικασίες για προβλήματα υγείας.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο του θεάματος, με πολλούς συναδέλφους της να εκφράζουν τη λύπη τους μέσω των social media.