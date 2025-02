Ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Το ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μαζί με τον σκύλο του

Ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε μαζί με τον σκύλο τους. Η είδηση του θανάτου τους γνωστοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου, με τις αρχές να μην έχουν προβεί ακόμα σε κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Έινταν Μεντόζα, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον θάνατό τους, απέφυγε να απαντήσει, συνεπώς δεν γνωρίζουμε ούτε την ημέρα που πέθαναν ούτε την αιτία που προκάλεσε τον θάνατό τους. Ο Τζιν Χάκμαν και η Μπέτσι Αρακάουα εδώ και αρκετά χρόνια ζούσαν απομονωμένοι, έχοντας στο πλευρό τους πολύ λίγους ανθρώπους.

Reclusive Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, spotted in first public outing together in decades https://t.co/BQeQX2eo2c pic.twitter.com/c3lhKD5glB — New York Post (@nypost) March 29, 2024

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να «φωτογραφίζουν» εγκληματική ενέργεια, ωστόσο προς το παρόν όλα τα στοιχεία βρίσκονται υπό εξέταση. Να θυμίσουμε πως το 2008, ο Τζιν Χάκμαν είχε επιβεβαιώσει πως εγκαταλείπει την υποκριτική, ολοκληρώνοντας την καριέρα του, λόγω του έντονου άγχους και στρες που τον είχαν καταβάλει.

Getty Images

Στις 30 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός συμπλήρωσε 95 χρόνια ζωής. Η σύζυγός του τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε 61. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1991.

Ποιος ήταν ο Τζιν Χάκμαν

Ο Τζιν Χάκμαν ήταν Αμερικανός ηθοποιός και κατά τη διάρκεια της καριέρας του - που διήρκησε 60 χρόνια - βραβεύτηκε με δύο Όσκαρ. Παράλληλα, έχει λάβει δύο βραβείο BAFTA, αλλά και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες.

Η ερμηνεία του ως Λεξ Λούθορ στο Σούπερμαν το 1978 ήταν εκείνη που τον σύστησε στο ευρύ κοινό. Ο Τζιν Χάκμαν έπαιξε, επίσης, στον Σούπερμαν ΙΙ (1980), αλλά και στις ταινίες The Poseidon Adventure (1972), Scarecrow (1973), The Conversation (1974), A Bridge Too Far (1977), Under Fire (1983), Power (1986), Loose Cannons ( 1990 ), The Firm (1993), The Quick and the Dead (1995) (1998), Behind Enemy Lines (2001) και Runaway Jury (2003).

Getty Images @CBS Photo Archive

Η πορεία του στην υποκριτική ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 και λίγα χρόνια αργότερα, είχε γίνει σταρ. Μέχρι και το 2000 είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες σειρές και ταινίες. Στις 7 Ιουλίου του 2004 ανακοίνωσε πως δεν έχει μελλοντικά σχέδια σχετικά με την υποκριτική και εστίασε στη συγγραφή βιβλίων. Το 2008 επιβεβαίωσε πως η διαδρομή του ως ηθοποιός είχε φτάσει στο τέλος της.