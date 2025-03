H Μελάνια Τραμπ στο Καπιτώλιο για νόμο κατά του revenge porn: «Κάθε νέος αξίζει έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο»

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις νέα παιδιά, ειδικά κορίτσια, να παλεύουν με τις συντριπτικές προκλήσεις που θέτει το κακόβουλο διαδικτυακό περιεχόμενο, όπως τα deepfakes»

Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση χωρίς τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ορκωμοσία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, προχώρησε η Μελάνια, προκειμένου να βρεθεί στο Καπιτώλιο για έναν πολύ σημαντικό λόγο, κυρίως για τις γυναίκες. Εκεί, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ παρότρυνε τους νομοθέτες να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που θα καθιστά, ουσιαστικά, το revenge porn ομοσπονδιακό έγκλημα.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με την ονομασία «Take It Down», υποστηρίζεται από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, Τεντ Κρους, και τη Δημοκρατική γερουσιαστή, Έιμι Κλόμπατσαρ. Ψηφίστηκε από τη Γερουσία τον περασμένο Φεβρουάριο και καθιστά έγκλημα τη δημοσίευση προσωπικών εικόνων (είτε πραγματικών είτε δημιουργημένων με ΑΙ) στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση ενός ατόμου. Η πρωτοβουλία, απαιτεί από τις εταιρείες τεχνολογίας να αφαιρέσουν το περιεχόμενο εντός 48 ωρών.

