Νιλ Γκέιμαν: Αρνείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στη νταντά του παιδιού του, επιβεβαιώνει, όμως, πως υπήρξε ερωτική επαφή

Ο Νιλ Γκέιμαν αποκάλεσε την πρώην νταντά του παιδιού του, Σκάρλετ Πάβλοβιτς, “φαντασιόπληκτη”.

Περίπου δύο μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης του Νιλ Γκέιμαν - ο οποίος κατηγορήθηκε από οκτώ γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, ο ίδιος πήρε την απόφαση να απαντήσει δημόσια στη Σκάρλετ Πάβλοβιτς, πρώην νταντά του παιδιού του με την Αμάντα Πάλμερ. Να θυμίσουμε πως η 22χρονη με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία βρέθηκε στο σπίτι του συγγραφέα και της συζύγου του, προκειμένου να προσέχει τον 5χρονο γιο τους. Μία ημέρα, ο Νιλ Γκέιμαν πρότεινε στη Σκάρλετ Πάβλοβιτς να κάνει ένα μπάνιο στον κήπο και έπειτα εκείνος εμφανίστηκε γυμνός στη μπανιέρα. Όπως αναφέρει η ίδια, ο συγγραφέας, σε κάθε ευκαιρία, την παρενοχλούσε σεξουαλικά, προσπαθώντας να έχει ερωτική επαφή μαζί της.

Τώρα, ο Νιλ Γκέιμαν απαντά στις κατηγορίες της Σκάρλετ Πάβλοβιτς - και διαψεύδει τα πάντα - δείχνοντας τα μηνύματα που αντάλλαξαν στο κινητό. Ο συγγραφέας ανέφερε στο δικαστήριο πως ανάμεσά τους υπήρξε ερωτική επαφή, ωστόσο αρνήθηκε ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά, έστω και μια φορά. «Καμία από τις κατηγορίες της Πάβλοβιτς δεν είναι αληθής. Είναι μια φαντασιόπληκτη που έχει κατασκευάσει μια ιστορία κακοποίησης εναντίον μου και εναντίον της κυρίας Αμάντα Πάλμερ». Εκτός από τον Νιλ Γκέιμαν, και η πρώην σύζυγός του, Αμάντα Πάλμερ, βαρύνεται από τις ίδιες κατηγορίες.

Neil Gaiman Says Rape Accuser Is 'Fantasist' and Produces Texts to Refute Claim https://t.co/M7rWOqjAhy

— Variety (@Variety) March 4, 2025