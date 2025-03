Η Γκουίνεθ Πάλτροου θυμάται το lovestory με τον Μπραντ Πιτ: “Ένιωθα ότι βγαίνω με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ”

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Μπραντ Πιτ υπήρξαν ένα από τα πιο icon ζευγάρια του Χόλιγουντ, ωστόσο η σχέση τους δεν είχε happy end.

Πίσω στο μακρινό 1994, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Μπραντ Πιτ συναντιούνται για πρώτη φορά στα δοκιμαστικά για την ταινία «Legends of the Fall», όπου τελικά ο ηθοποιός κερδίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκείνη, δεν συμμετέχει στην ταινία, όμως βρίσκει τον έρωτα, αφού λίγο αργότερα οι δυο τους γίνονται ζευγάρι. Η σχέση τους αποτέλεσε talk of the town - καταλαβαίνουμε τον λόγο - και τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα επάνω τους.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Μπραντ Πιτ έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα και, μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 1996 επισφράγισαν τη σχέση τους με τον αρραβώνα τους. Ενώ όλα έδειχναν πως αυτό το love story θα έχει happy end, τελικά, έξι μήνες αργότερα, έριξαν αυλαία στη σχέση τους και προχώρησαν παρακάτω χωριστά. Αρκετά χρόνια μετά, η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε πως εκείνη ήταν υπεύθυνη για το τέλος αυτής της σχέσης, αφού ήταν 24 ετών και δεν ένιωθε έτοιμη να παντρευτεί. Αυτός ο χωρισμός - όπως είχε παραδεχτεί - της κόστισε πολύ, ωστόσο τότε ήταν μονόδρομος.

Getty Images @Kevin.Mazur

«Ήμουν συντετριμμένη όταν χωρίσαμε. Ήταν εννέα χρόνια μεγαλύτερός μου, ήξερε τι ήθελε και ήταν έτοιμος για γάμο, ενώ εγώ ήμουν ακόμα χαμένη. Ήταν μια από εκείνες τις δύσκολες στιγμές που σκέφτεσαι ''όχι μόνο δεν είμαι έτοιμη, αλλά νιώθω ότι δεν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες''», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η Γκουίνεθ Πάλτροου για τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μιλάει για τη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ 28 χρόνια μετά τη διάλυση του αρραβώνα τους

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair για το τεύχος Απριλίου, η Γκουίνεθ Πάλτροου γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ, μία από τις σχέσεις που απασχόλησαν έντονα τη lifestyle κοινότητα της εποχής. Σήμερα, 28 χρόνια μετά τη διάλυση του αρραβώνα τους, η ηθοποιός αναφέρει πως ο Μπραντ Πιτ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και πως τότε πίστευε πως είναι ζευγάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ - λόγω της δημοσιότητας που είχε λάβει η σχέση τους.

Μάλιστα, η Γκουίνεθ Πάλτροου θέλησε να μοιραστεί και μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν τους, όταν βρισκόταν στη βρετανική ύπαιθρο για γυρίσματα - δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έξι φορές την εβδομάδα - και ο Μπραντ Πιτ την είχε επισκεφτεί, προκειμένου να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της. Η ηθοποιός περιέγραψε πως πήρε ρεπό για 12 ώρες, ωστόσο αυτό προκάλεσε την αντίδραση του παραγωγού, ο οποίος της είπε πως είναι «προνομιούχα και αχάριστη».