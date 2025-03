Η Sia κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Νταν Μπερνάρντ - Ήταν 2 χρόνια παντρεμένοι

Η τραγουδίστρια και ο πρώην σύζυγός της, Νταν Μπερνάρντ, είχαν αποκτήσει ένα παιδί

Η Sia μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να βρέθηκε στην κορυφή των παγκόσμιων charts και τα τραγούδια της να γίνονταν επιτυχία το ένα μετά το άλλο, ωστόσο στην προσωπική ζωή της κρατούσε πάντοτε χαμηλό προφίλ. Η τραγουδίστρια ήταν ζευγάρι με τον Νταν Μπερνάρντ, όμως φαίνεται πως αυτή η σχέση έφτασε στο τέλος της. Μετά από δύο χρόνια έγγαμου βίου, η Sia κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επισημαίνοντας πως θέλει να έχει την αποκλειστική επιμέλεια του μωρού τους.

Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί την προηγούμενη χρονιά, την ύπαρξη του οποίου, ωστόσο, όλοι αγνοούσαμε. Η Sia κατάφερε να προστατέψει την προσωπική ζωή της από τη δημοσιότητα, όμως αυτή τη χρονική περίοδο δεν γινόταν να κάνει το ίδιο. Σύμφωνα με το TMZ, η αίτηση διαζυγίου κατατέθηκαν στις 18 Μαρτίου και έτσι τώρα η λύση του γάμου τους αποτελεί θέμα χρόνου.

— The Associated Press (@AP) March 19, 2025

Sia files for divorce from husband Daniel Bernard nearly 2 years after marriage https://t.co/PHAnsECPjI

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων, η Sia αιτείται να έχει την αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του παιδιού, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα απαγορεύει στον πατέρα του να έχει σχέση μαζί του. Η τραγουδίστρια δεν ζητάει καταβολή συζυγικής διατροφής, επιθυμώντας να κλείσει αυτό το κεφάλαιο όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Όπως ανέφερε στην αίτηση διαζυγίου, ανάμεσά τους υπήρχαν «αγεφύρωτες διαφορές» που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν.

Sia Files for Divorce from Second Husband Daniel Bernad After 2 Years of Marriage https://t.co/jKRfvlV6Qw

— People (@people) March 19, 2025