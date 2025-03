Η Κέιτ Μπλάνσετ νοσταλγεί την εποχή προ social media - Και οι millennials συμφωνούμε μαζί της

Τότε που όλα ήταν πιο απλά και πιο υπέροχα, τότε που ζούσες τη στιγμή χωρίς να την καταγράφεις. Αυτή η εποχή έχει λείψει στην Κέιτ Μπλάνσετ - και εμείς συμφωνούμε μαζί της.

Η Κέιτ Μπλάνσετ είπε κάτι, που σίγουρα όλοι έχουμε σκεφτεί, ζώντας σε μια εποχή που η πληροφορία μεταδίδεται με ραγδαίους ρυθμούς και όλοι και όλα κινούνται πιο γρήγορα και από τη σκιά τους. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως της έχει λείψει η περίοδος των 80’s, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν πραγματικά τις στιγμές, χωρίς να βιάζονται να τις καταγράψουν, τότε που τα χαμόγελα δεν χωρούσαν σε φωτογραφίες και που δεν είχες το άγχος πως ό,τι κάνεις και ό,τι πεις μέσα σε μερικά λεπτά μπορεί να βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο. Γενικώς, τότε που όλα ήταν πιο απλά και πιο υπέροχα.

Με αφορμή μια συζήτηση για την ιδιωτικότητα και τα social media, που πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του μισού - αν όχι και περισσότερο - πλανήτη, η Κέιτ Μπλάνσετ εξομολογήθηκε πως αναπολεί τα χρόνια που παρευρίσκονταν σε πάρτι, εκδηλώσεις και συναυλίες και κανείς δεν ενδιαφερόταν για το τι κάνει ο διπλανός του. Όλοι φρόντιζαν να περάσουν καλά και να απολαύσουν τη βραδιά τους, χωρίς να έχουν κατά νου να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο με σκοπό να τα αναρτήσουν στα social media.

Η ηθοποιός επισήμανε πως πλέον υπάρχουν «ελάχιστοι χώροι όπου μπορείς να νιώθεις την ιδιωτικότητα» και συνέχισε, εξηγώντας το σκεπτικό της: «Αυτό που λάτρευα στα τέλη της δεκαετίας του '80 ήταν ότι πήγαινα σε όλα τα πάρτι στο Σίδνεϊ για το Mardi Gras. Ο κόσμος ήταν απλά εκεί. Ήταν πραγματικά παρόντες, όλοι μαζί περνούσαν υπέροχα. Κανείς δεν κατέγραφε τίποτα. Κανείς δεν νοιαζόταν για το τι έκανε ο άλλος». Τότε, οι άνθρωποι ζούσαν για τη στιγμή και όχι για το τι θα δείξουν στα βίντεο ή στις φωτογραφίες που θα δημοσιεύσουν στο Tik Tok και στο Instagram.

Έπειτα, οι παρουσιαστές του podcast «Las Culturistas With Matt Rogers and Bowen Yang» εξήγησαν στην Κέιτ Μπλάνσετ πως κάθε τελετή απονομής αποτελεί huge θέμα για τα social media, με ορισμένους χρήστες να προσπαθούν να διαβάσουν ακόμα και χείλη, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τι λένε οι stars μεταξύ τους είτε στα παρασκήνια είτε στις βραβεύσεις των συναδέλφων τους. Η ηθοποιός έμεινε άναυδη και τόνισε πως η σημερινή πραγματικότητα μπορεί να γίνει αρκετά επικίνδυνη. «Ξέρω ότι είναι βλασφημία, αλλά ας επιστρέψουμε στην εποχή που δεν μεταδίδονταν τηλεοπτικά», είπε αναφερόμενη στα Oscars.

«Ας γίνει ξανά ένα μεγάλο πάρτι, όπου ο κόσμος μπορεί απλά να χαλαρώσει. Η βιομηχανία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, κάτι που μπορεί να είναι συναρπαστικό ή και καταθλιπτικό. Πρέπει, λοιπόν, να συγκεντρωθούμε και να γιορτάσουμε αυτό που κάνουμε, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα δημόσια προβολή. Η μόδα είναι υπέροχη και όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Στο τέλος θα μάθουμε ποιος κέρδισε και ποιος όχι. Αλλά θα ήταν ωραίο όλο αυτό να συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Θα ήταν μια εντελώς διαφορετική βραδιά», επισήμανε η Κέιτ Μπλάνσετ.

Why Cate Blanchett Says Awards Shows Shouldn't Be Televised Anymore: "Just Have a Great Party" https://t.co/NRIojm27Qw

— The Hollywood Reporter (@THR) March 20, 2025