Η Τζένιφερ Άνιστον συνεχάρη τον πρώην της, Τζάστιν Θερού, για τον γάμο του. Εσύ;

Μπορεί ο δικός τους γάμος να μην είχε happy end, όμως η Τζένιφερ Άνιστον ευχήθηκε τα καλύτερα στον Τζάστιν Θερού, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι παντρεύτηκε ξανά.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζάστιν Θερού γνωρίστηκαν το 2011 και έναν χρόνο αργότερα, το 2012, αρραβωνιάστηκαν. Οι δυο τους υπήρξαν ένα από τα full in love ζευγάρια, γεγονός που επιβεβαίωσε ο γάμος τους το 2015. Τρία χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2018, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μέσω μιας κοινής δήλωσης, που ανέφερε πως χωρίζουν ως ζευγάρι, αλλά παραμένουν καλοί φίλοι. Και πράγματι έτσι έγινε.

Όλα αυτά τα χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζάστιν Θερού κράτησαν επαφές και είχαν μια καλή σχέση. Η είδηση, λοιπόν, του γάμου του με την Νικόλ Μπράιντον, τη χαροποίησε ιδιαίτερα και θέλησε να τον συγχαρεί γι’ αυτό το ξεχωριστό γεγονός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ηθοποιός δεν γνώριζε για τον γάμο τους, ωστόσο ξαφνιάστηκε ευχάριστα και ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ευχήθηκε στον Τζάστιν Θερού.

So what does Jennifer Aniston really make of Justin Theroux marrying a woman half her age as he weds after those wild rumours his ex was 'having an affair with Obama' https://t.co/v5dc64dOM9

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 17, 2025