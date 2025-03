7 διάσημες γυναίκες που σεξουαλικοποιήθηκαν ως «showbiz kids» στο Hollywood

Αυτές οι γυναίκες έχουν μιλήσει ανοιχτά για το ότι έχουν υπάρξει θύμα του μισογυνισμού στη βιομηχανία του θεάματος

«Το να είσαι εργαζόμενη μητέρα και να βρίσκεσαι και σε αυτόν τον χώρο και να βλέπουν τα παιδιά σου να σεξουαλικοποιείσαι με κάποιο τρόπο - δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο ήταν», έχει πει η Πάμελα Άντερσον σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety. Και δεν είναι η μόνη ηθοποιός ή γυναίκα celebrity στο Hollywood που ένιωσε ότι γίνεται αντικείμενο ή που έχει υπάρξει θύμα του μισογυνισμού που ξέρουμε πόσο καλά εδραιωμένος είναι στη βιομηχανία του θεάματος.

Το να είσαι «showbiz kid» στο Hollywood δεν είναι κάτι εύκολο. Χάνεις την ιδιωτικότητά σου σε βαθμό που δεν το συνειδητοποιείς και ξαφνικά μια μέρα καταλαβαίνεις ότι ολόκληρος ο κόσμος σε έχει δει να μεγαλώνεις. Κι όταν αυτό συνδυάζεται με τον σεξισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην καθημερινή ζωή, τότε η απώλεια της ταυτότητάς σου μπορεί γίνεται ακόμα πιο επώδυνη.

Οι γυναίκες που σεξουαλικοποιήθηκαν ως «showbiz kids» στο Hollywood είναι πολλές, κι αυτές οι 7 έχουν μιλήσει ανοιχτά για αυτό.

Σελίνα Γκόμεζ

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle το 2021, η Σελίνα Γκόμεζ συζήτησε την έλλειψη ιδιωτικότητας που ένιωσε, όταν η προσοχή των media στράφηκε πάνω της μετά γυρίσματα της σειράς Wizards of Waverly Place, του Disney Channel. Η ίδια, είχε πει τότε: «Για ένα διάστημα, ένιωσα σαν αντικείμενο. Ένιωσα αηδιαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα». Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας, πρόσθεσε ότι όταν πήγε να λάβει θεραπεία για τον λύκο, κάποιοι υπέθεσαν ότι αντί γι' αυτό πήγαινε σε κέντρο αποτοξίνωσης: «Δεν ξέρω καν τι πραγματικά πίστευαν ότι έκανα - ναρκωτικά, αλκοόλ, πάρτι. Τα όσα έλεγαν ήταν τόσο άσχημα».

Μπρουκ Σιλντς

Η Μπρουκ Σιλντς φωτογραφήθηκε για το Playboy το 1975, και για αυτό είχε συναινέσει η μητέρα της, Τέρι Σιλντς, μιας και εκείνη ήταν ανήλικη. Ωστόσο, αργότερα, η μητέρα της προσπάθησε να μηνύσει τον Γκάρι Γκρος, τον φωτογράφο, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής πώληση των αντιτύπων έβλαπτε τη φήμη της κόρης της. Η 15χρονη τότε Σιλντς είχε ερωτηθεί σε συνέντευξή της, ποια ήταν τα measurements της, αναφέροντας πόσο ψηλή ήταν και πόσο ζύγιζε. Ως ενήλικας, η ίδια αποκάλεσε αυτές τις ερωτήσεις «πρακτικά εγκληματικές».

Άριελ Γουίντερ

Παίζοντας στο Modern Family, η Γουίντερ κλήθηκε να αντιμετωπίσει διάφορα σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της, ακόμη και ως έφηβη. Όταν ήταν 15 ετών, μια ιστοσελίδα δημοσίευσε ένα θέμα σχετικά με την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια του Red Carpet στα βραβεία SAG με τίτλο: «Ariel Winter's Cleavage Is Out of Control on the SAG Awards Red Carpet». «Περπατώντας στο κόκκινο χαλί και βλέποντας τις φωτογραφίες μετά, και είδα κάθε πρωτοσέλιδο για το στήθος μου και όχι για το ταλέντο μου… Όχι για αυτό για το οποίο ήμουν πραγματικά εκεί ή για οτιδήποτε ήθελα να βγει προς τα έξω». «Νομίζω ότι είναι πραγματικά απογοητευτικό το γεγονός ότι όλοι σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι η εμφάνιση των ανθρώπων», είχε δηλώσει.

Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει μιλήσει για τη μεταχείρισή της από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως αφότου έγινε 18 ετών. Η ηθοποιός, στο podcast The Guilty Feminist είχε σημειώσει ότι από τότε που έκλεισε τα 18, «σίγουρα αντιμετωπίζει τη σεξουαλικοποίηση περισσότερο - σίγουρα βλέπω μια διαφορά μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και του τρόπου με τον οποίο ο Τύπος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αντιδράσει στην ενηλικίωσή μου».

Έμα Γουάτσον

Η πρωταγωνίστρια του Harry Potter, Έμμα Γουάτσον, είναι ακόμα μία ηθοποιός του Χόλιγουντ που έχει συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι άρχισαν να της συμπεριφέρονται διαφορετικά, όταν ενηλικιώθηκε. Μάλιστα, η ίδια έχει συζητήσει ένα περιστατικό που θυμάται, από την επομένη μέρα των 18ων γενεθλίων της, όπου οι παπαράτσι την περίμεναν προκειμένου να βγάλουν μια φωτογραφία κάτω από τη φούστα της. Η ηθοποιός δήλωσε για το περιστατικό: «Αν είχαν δημοσιεύσει τις φωτογραφίες 24 ώρες νωρίτερα, θα ήταν παράνομες. Η μετάβασή μου σε κάτι πιο γυναικείο αντιμετωπίστηκε πολύ διαφορετικά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο απ' ό,τι για τους άνδρες συναδέλφους μου».

Νάταλι Πόρτμαν

Η αγαπημένη Νάταλι Πόρτμαν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο Leon: The Professional σε ηλικία 13 ετών, και θυμάται ότι βίωσε αυτό που εκείνη έχει αποκαλέσει «σεξουαλική τρομοκρατία». Σε συνέντευξή της, έχει πει πως δεν μπορεί να ξεχάσει το γεγονός ότι ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός έκανε αντίστροφη μέτρηση για τα 18α γενέθλιά της, καθώς και ότι το πρώτο γράμμα θαυμαστή που έλαβε ποτέ ήταν μια φαντασίωση βιασμού. «Κατάλαβα πολύ γρήγορα, ακόμα και ως 13χρονη, ότι εάν εκφραζόμουν με έναν σεξουαλικό τρόπο θα ένιωθα ανασφαλής και ότι οι άνδρες θα ένιωθαν ότι είχαν το δικαίωμα να συζητούν και να αντικειμενοποιούν το σώμα μου, ενώ εγώ θα ένιωθα άβολα», έχει τονίσει.

Μάρα Γουίλσον

Σε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times, η ηθοποιός Μάρα Γουίλσον, που έχουμε απολαύσει στο Matilda, περιέγραψε τη σεξουαλικοποίησή της από το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα κι όταν ήταν μικρή. Η Γουίλσον περιέγραψε ότι τη ρωτούσαν σε συνεντεύξεις εάν είχε φίλο σε ηλικία 6 ετών ή ποιος θεωρούσε ότι ήταν ο πιο σέξι άντρας στο Hollywood εκείνη την εποχή. Η Γουίλσον πρόσθεσε: «Το Hollywood έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει την παρενόχληση στη βιομηχανία, αλλά ποτέ δεν παρενοχλήθηκα σεξουαλικά σε κινηματογραφικό πλατό. Η σεξουαλική μου παρενόχληση προερχόταν πάντα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό».