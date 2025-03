Χαμντάν Μπαλάλ: Λίγες εβδομάδες πριν, παραλάμβανε το Oscar για το «No Other Land». Μόλις προχθές, νόμιζε ότι θα πέθαινε

«Σκοπός της επίθεσης ήταν να με σκοτώσουν»

Το βράδυ της 24ης Μαρτίου, ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι εισέβαλαν στο παλαιστινιακό χωριό Susiya στην περιοχή περιοχή Masafer Yatta της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Εκεί, κάτοικοι και ακτιβιστές, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες. Ανάμεσά τους ήταν και ο Χαμντάν Μπαλάλ, ο συν-σκηνοθέτη της ταινίας «No Other Land» που πρόσφατα κέρδισε Οscar καλύτερου ντοκιμαντέρ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπαλάλ προσπαθούσε εκείνη τη στιγμή να καταγράψει τα πάντα, όσο η ομάδα των Ισραηλινών τον χτυπούσε στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα.

Όταν κατέφτασε το ασθενοφόρο που είχε κληθεί για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν μέσα σε αυτό, τον έδεσαν και τον μετέφεραν σε στρατιωτική βάση, όπου η κακοποίησή του συνεχίστηκε. Λίγες ώρες μετά, κι αφού είχε εξαφανιστεί, ο Μπαλάλ αφέθηκε ελεύθερος. Μιλώντας στο Associated Press, αφηγήθηκε πώς ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν Ισραηλινό έποικο και στρατιώτες. Ο έποικος, είπε, τον κλώτσησε στο κεφάλι «σαν ποδοσφαιρική μπάλα» κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο χωριό του.

Hamdan has been released and is currently in the hospital in Hebron receiving treatment. He was beaten by soldiers and settlers all over his body. The soldiers left him blindfolded and handcuffed throughout of military base last night. pic.twitter.com/Eis0J3CS24

