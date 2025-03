Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι έτοιμη για μια νέα αρχή μετά το διαζύγιο: Αγόρασε έπαυλη αξίας 18 εκατ. δολαρίων

Όχι, θα κάτσει να σκάσει.

Η Τζένιφερ Λόπεζ διανύει μια δημιουργική και φωτεινή περίοδο στη ζωή τους, αφού έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο Μπεν Άφλεκ, αφήνοντάς το πίσω της. Η superstar και ο χολιγουντιανός ηθοποιός έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτά τους το 2021, ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, το 2024, βρέθηκαν σε αδιέξοδο και πήραν την απόφαση να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, συνεχίζοντας χωριστά τις ζωές τους.

Η περσινή χρονιά, λοιπόν, ήταν αρκετά δύσκολη για το iconic ζευγάρι των early 00s, αφού τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και τα προβλήματα στη σχέση του το οδήγησαν τελικά στο φινάλε. Η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στα τέλη Αυγούστου του 2024 και λίγο καιρό αργότερα εκδόθηκε το επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει πως δεν είναι πια παντρεμένο ζευγάρι.

Δύο μήνες μετά την οριστικοποίηση του χωρισμού τους, η τραγουδίστρια είναι έτοιμη να κάνει μια καινούργια αρχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η Τζένιφερ Λόπεζ προέβη στην αγορά μιας πολυτελούς κατοικίας στο Λος Άντζελες, η οποία της κόστισε 18 εκατομμύρια δολάρια. Η τραγουδίστρια χρειάζεται ένα καινούργιο περιβάλλον και αυτή η έπαυλη καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες της.

Jennifer Lopez buys sprawling new $18M home after finalizing divorce from Ben Affleck: report https://t.co/BwPscBbRlU pic.twitter.com/VT8hO2YbXV

— Page Six (@PageSix) March 26, 2025