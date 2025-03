Ο Νόα Σεντινέο εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας και οι θαυμαστές προβληματίστηκαν με την εικόνα του

Εμφανώς κουρασμένος και με μαύρους κύκλους στο κόκκινο χαλί

Τον γνωρίσαμε από την ταινία του Netflix “To all the boys I’ve loved before”, αλλά στη συνέχεια τον αγαπήσαμε από το “The Recruit”. Ο Νόα Σεντινέο, αν ήταν ηθοποιός την εποχή των ‘90s, σίγουρα θα κοσμούσε το δωμάτιο μιας έφηβης. Αν μη τι άλλο, είναι από τους πιο δημοφιλείς του Χόλιγουντ, εξού και οι θαυμαστές του έχουν προβληματιστεί μετά την τελευταία του εμφάνιση.

Ο 28χρονος ηθοποιός παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας που συμμετέχει, “Warfare”, στο Λος Άντζελες, με την εμφάνισή του να προκαλεί ανησυχία για την υγεία του. Συγκεκριμένα, ο Νόα Σεντινέο ήταν χλωμός, είχε κουρασμένα μάτια και μαύρους κύκλους, ατημέλητα μαλλιά και μία πυκνή γενειάδα που αντικατέστησε την προσεγμένη εικόνα του παρελθόντος.

Noah Centineo photographed at the #Warfare premiere in Los Angeles. 📷 pic.twitter.com/rrnb6EoNDV

— Film Crave (@_filmcrave) March 28, 2025