Έλεν Μίρεν: «Όλη η έννοια του Τζέιμς Μποντ είναι γεννημένη από βαθύ σεξισμό»

Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός, μίλησε για το πώς απεικονίζονται οι γυναίκες στη σειρά ταινιών του Τζέιμς Μποντ

Η Έλεν Μίρεν έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα The Standard (μέσω του Guardian) και είπε μερικά πράγματα (που πολλοί έχουν σκεφτεί) για τη σειρά ταινιών του Τζέιμς Μποντ. Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός, υποστήριξε αρχικά ότι ποτέ δεν ήταν μεγάλη fan των συγκεκριμένων ταινιών, αλλά τεράστια θαυμάστρια του Πιρς Μπρόσναν.

Κατά την άποψή της, ποτέ καμία γυναίκα δεν θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ, καθώς το διάσημο franchise είναι «βγαλμένο από βαθύ σεξισμό». Κάπου εδώ, να σημειώσουμε ότι το μέλλον του 007 βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στον αέρα, αφού η Amazon MGM Studios έκλεισε συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων για τον δημιουργικό έλεγχο του χαρακτήρα με την Μπάρμπαρα Μπροκόλι και τον Μάικλ Γουίλσον. Στη συνέντευξή της, η Έλεν Μίρεν σημείωσε ότι ήταν «τεράστια θαυμάστρια» του Πιρς, αλλά ο Μποντ ποτέ δεν ήταν το thing της, λόγω της απεικόνισης των γυναικών.

Helen Mirren admits she "never liked" James Bond and says she isn't interested in seeing a female 007.



"The whole concept of James Bond is drenched and born out of profound sexism. ... Women have always been a major and incredibly important part of the Secret Service. They… pic.twitter.com/vo4cu2CpYC

— Variety (@Variety) March 30, 2025