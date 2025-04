Η κόρη του Τομ Χανκς, Ελίζαμπεθ Χανκς, μιλά για τη γεμάτη βία παιδική ηλικία με τη μητέρα της

«Μία νύχτα η συναισθηματική βία της έγινε σωματική και ως αποτέλεσμα αυτού μετακόμισα στο Λος Άντζελες στη μέση της σχολικής χρονιάς»

Πριν μερικά χρόνια, το 2019, η κόρη του Τομ Χανκς, η Ελίζαμπεθ Χανκς, αποφάσισε να μάθει περισσότερα για τη μητέρα της, την πρώτη σύζυγο του ηθοποιού, Σούζαν Ντίλινγκχαμ. Η Σούζαν, έφυγε από τη ζωή το 2002, από καρκίνο στον πνεύμονα, όταν ήταν μόλις 49 ετών.

Στο νέο της βιβλίο, The 10: A Memoir of Family And The Open Road, απόσπασμα του οποίου εξασφάλισε το αμερικανικό περιοδικό People, η Ε.Α. όπως αναφέρει το όνομά της, μιλάει για το πώς ήταν η παιδική της ηλικία με τη μητέρα της. Οι γονείς της γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν όταν ήταν και οι δύο φοιτητές. Μετά από πέντε χρόνια γάμου, χώρισαν το 1985 και η Σούζαν πήρε την κύρια επιμέλεια για τα παιδιά. Μέχρι που μια μέρα, τους μετέφερε, χωρίς ειδοποίηση, από το Λος Άντζελες στο Σακραμέντο.

«Είμαι παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο. Οι μόνες μου αναμνήσεις από τους γονείς μου στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή είναι η αποφοίτηση του Κόλιν από το γυμνάσιο και μετά η αποφοίτησή μου από το γυμνάσιο. Έχω μια φωτογραφία μου που στέκομαι ανάμεσα στους γονείς μου. Σε αυτό, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι ελαφρώς λοξή», γράφει η κόρη του Τομ Χανκς στο βιβλίο της. «Γεννήθηκα στο Μπέρμπανκ, αλλά αφού οι γονείς μου χώρισαν, η μητέρα μου πήρε τον μεγαλύτερο αδερφό μου και εμένα να ζήσουμε στο Σακραμέντο. Έχω λίγες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια στο Λος Άντζελες. Τελικά συμφωνήθηκε διαζύγιο και επισκεπτόμουν τον μπαμπά και τη θετή μητέρα μου (και σύντομα τα μικρότερα ετεροθαλή αδέρφια μου) τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια, αλλά από τα 5 έως τα 14, χρόνια γεμάτα σύγχυση, βία, στερήσεις και αγάπη, ήμουν κορίτσι από το Σακραμέντο. Ζούσα σε ένα λευκό σπίτι με κολώνες, μια πίσω αυλή με πισίνα και ένα υπνοδωμάτιο με εικόνες αλόγων σοβαντισμένων σε κάθε τοίχο».

Στο βιβλίο της E.A. Χανκς, που θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 8 Απριλίου, η ίδια γράφει: «Μία νύχτα η συναισθηματική βία της έγινε σωματική και ως αποτέλεσμα αυτού μετακόμισα στο Λος Άντζελες στη μέση της σχολικής χρονιάς». Μετά από αυτό, άλλαξε η συμφωνία περί επιμέλειας των παιδιών μεταξύ των γονιών της. Έτσι, κατέληξε να ζει στο Λος Άντζελες με τον πατέρα και τη θετή μητέρα της, κι επισκεπτόταν τη βιολογική μητέρα της τα Σαββατοκύριακα και στις διακοπές του καλοκαιριού.